Pöttinger inaugure sa quatrième usine

La quatrième usine de production de l’entreprise Pöttinger, située à St. Georgen près de Grieskirchen en Autriche, a été officiellement inaugurée en juin dernier. Des presses à balles rondes et de grands râteaux seront fabriqués dans cette quatrième usine. La première phase, qui offre 6300 m2 de surface de production sur un site de 17 ha, a été réalisée en un temps record d’un an à l’aide d’un investissement de 25 millions d’euros. Afin de pouvoir soutenir la croissance continue de l’entreprise, Pöttinger a conçu la nouvelle usine de production de telle sorte qu’une fois achevée, elle offrira une zone de production similaire à l’usine de fabrication du siège social.

Ce sont les nombreuses commandes et l’espace limité disponible à l’usine principale qui ont accéléré la construction de cette nouvelle infrastructure. Lorsque le maître horloger et serrurier Franz Pöttinger fonda l’entreprise en 1871, il n’aurait jamais imaginé qu’exactement 150 ans plus tard, la quatrième usine de production de l’entreprise serait ouverte sous son nom. Outre l’usine principale de Grieskirchen (Autriche) qui fabrique des outils pour prairies, l’usine de semis de Bernburg (Allemagne), l’usine de travail du sol de Vodnany (République Tchèque) et la nouvelle usine complètent désormais le quatuor.