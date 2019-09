Presses à balles rondes haute performance de Kuhn

Kuhn a dévoilé récemment sa gamme de presses à balles rondes haute densité VB7100. Ces presses à chambre variable produisent des balles d’une densité allant jusqu’à 140 kg/m3 en paille sèche et offrent une capacité pouvant aller jusqu’à 30 t/h, selon le type de fourrages.

La VB 7100 est équipée du nouveau système breveté i-dense. Ce double bras de tension intelligent permet d’obtenir des densités allant jusqu’à 140 kg/m3. Les informations du capteur d’humidité agissent automatiquement sur la pression de serrage lors du pressage, sans aucune intervention du chauffeur. L’association unique du système i-dense et du système éprouvé à quatre courroies et trois rouleaux de la chambre de compression assure une formation rapide de balles régulières dans toutes les conditions. Le rotor intégral assure un flux d’alimentation optimal. Les presses VB 7100 sont équipées d’un système d’ouverture/fermeture de porte, la balle est éjectée et le hayon refermé en quatre secondes. Les dents du rotor intégral sont en acier Hardox pour une résistance à l’usure améliorée.