Semoir Tegosem de Pöttinger

Pöttinger a dévoilé le semoir Tegosem qui est utilisé en combinaison avec un déchaumeur à disques. Ceci permet l’ensemencement des cultures de couverture en combinaison au travail de sol en un seul passage. Le semoir peut être utilisé avec des machines attelées sur les trois-points ou tractées. Il s’équipe de supports de montage et d’une plateforme de chargement. Le volume du semoir, qui s’assemble trois-points, est de 200 litres tandis que sur les machines traînées, il est de 500 litres. Le système de dosage est entraîné électriquement. Deux arbres de dosage sont fournis en standard pour assurer une distribution de précision, même avec des débits de semences très faibles. L’arbre de dosage est commandé de façon électronique indépendamment de la vitesse d’entraînement et peut être réglé en continu depuis la cabine du tracteur. Le terminal de contrôle dispose également d’une fonction d’amorçage kg/ha, d’un système de gestion des fourrières, d’une fonction de vidange, d’un calibrage automatique et de compteurs horaires, heures par jour notamment. Il peut être combiné avec le guidage GPS.