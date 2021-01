Tracteurs gagnants 2021

Malgré la pandémie et le report de plusieurs salons agricoles d’envergure, le jury international de spécialistes provenant de 26 pays a tout de même remis ses prix annuels lors d’un dévoilement virtuel qui a eu lieu en décembre. Rappelons que les prix sont généralement remis lors du salon EIMA, en Italie, et à Agritechnica, en Allemagne, en alternance.

Le tracteur Valtra G135 a été primé dans la catégorie « meilleure utilité » de l’année. en Cette nouvelle série de modèles, qui s’intègre entre les séries A et N, sont déjà populaires avec ses tracteurs entre 105 ch et135 ch.

Fendt a remporté le prix « spécialité » avec sa série 211 V Vario. Il s’agit d’un tracteur conçu pour la culture vinicole, fruitière et maraîchère. Il se motorise d’un bloc développant 114 ch. Il se combine à la transmission Vario et intègre un système hydraulique puissant avec alimentation en huile séparée et un débit atteignant 119 l/min.

Le prix « tracteur durable » a été décerné à la série de tracteurs de forte puissance Claas Axion 900, qui couvre une plage de puissance moteur maximale de 325 ch à 445 ch, conforme aux normes d’émission Stage V. Le système Cemos pour tracteurs peut être fourni pour les gammes Axion 900, Axion 800 et Arion 500/600 en version CMATIC avec CEBIS Touch.