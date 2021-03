Un nouvel andaineur signé Kubota

PUBLICITÉ

Le nouveau Kubota RA2070 Evo + Vario est un andaineur latéral doté de deux rotors TerraLink. Ceux-ci offrent une largeur de travail de 6,65 m à 7,85 m. Cet andaineur bénéficie d’un repliage automatique de la planche à andains et d’un verrouillage hydraulique au transport en option. Kubota propose un essieu autodirectionnel chaussé de pneumatiques 380/55-17 en standard et d’un essieu tandem en option. Avec le Vario, la flexibilité augmente, car deux andains peuvent être placés, soit pour les volumes importants de récolte, soit pour les andains de nuit afin d’augmenter la qualité du foin. Avec la nouvelle fonction Terralink PLUS, la fixation du rotor bénéficie d’une adaptation au sol encore plus avancée grâce à l’effet « Touch-Down ». Grâce à sa dépose latérale, il offre une grande flexibilité. La configuration spéciale du rotor, avec un diamètre plus petit à l’arrière, permet de ramasser de plus grandes surfaces en une seule rangée. Les différents diamètres évitent autant que possible l’enroulement du fourrage. Ceci garantit que les machines qui suivent peuvent toujours fonctionner à leur capacité maximale.