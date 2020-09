Uniport Planter 500 de Jacto

Jacto est une compagnie brésilienne spécialisée dans la récolte de café et de la canne à sucre. L’entreprise s’attaque désormais au marché du semis. Elle a ainsi dévoilé en août dernier un semoir automoteur qui a pour ambition de conquérir l’Amérique du Nord et le marché australien. L’Uniport Planter 500 est un ensemble tracteur-semoir articulé de 470 ch, dont la transmission est hybride de type électrohydraulique. Le système de contrôle de patinage électrique assiste la motricité de chaque roue. En adoptant ce type de transmission, Jacto annonce que l’automoteur est moins énergivore en carburant. L’appareil s’équipe d’une trémie Lumina de 8700 litres qui est positionnée sur le demi-châssis arrière du tracteur. La ligne de semis à disque est composée de 49 rangs ou 61 rangs espacé de 50 cm et 45 cm, soit 24,5 m et 27,45 m de large. Jacto adopte la technologie de Precision Planting pour son système de doseur pneumatique vSet 2, compatible avec l’entraînement électrique rang par rang vDrive.