20 ans et fiers de semer l’avenir

C’est sous le thème «Fiers de semer l’avenir» que se déroulera la 20ème édition d’Expo-Champs, les 28, 29 et 30 août prochain à Saint-Liboire, près de Saint-Hyacinthe. Pendant ces trois jours, les visiteurs seront invités à découvrir les produits et nouveautés de plus de 300 exposants, sur un site de 50 hectares, spécialement aménagé et continuellement amélioré.

« Depuis 20 ans, nous sommes fiers de contribuer au développement de l’agriculture de demain, a souligné le président M. André Cécyre. Ensemble, nous apprenons à exploiter les nouvelles technologies et à évaluer les bénéfices que nous pouvons en retirer. Nous pouvons ainsi intégrer graduellement ces nouvelles pratiques dans nos entreprises. Pour cet anniversaire spécial, au nom des administrateurs et des administratrices du Salon de l’agriculture et de l’équipe d’employés, permettez-moi d’adresser des remerciements particuliers à Financement agricole Canada et Pioneer pour leurs partenariats et leur confiance, ainsi qu’à tous nos exposants et tous nos partenaires. Cela dit sans oublier, non plus, les pionniers de la première heure qui ont contribué à faire d’Expo-Champs un incontournable en agriculture.»

Pour 2018, 60 nouveautés, dont plusieurs premières, une vingtaine de nouveaux exposants, un site amélioré et un souci constant de faire découvrir ce qui se fait de plus innovant dans le secteur agricole. Dans cette perspective, l’équipe d’Expo-Champs invite les visiteurs à apporter leurs bouteilles d’eau qu’ils pourront remplir gratuitement à différents endroits sur le site. Une belle façon de poser un geste pour l’environnement.

Pour la directrice générale Mme Sophie Gendron : «L’agriculture est un secteur de pointe qui utilise les dernières technologies pour propulser son développement et demeurer compétitif dans un secteur en pleine évolution. Nous sommes à l’aube de l’agriculture 4.0, celle de l’automatisation et de la robotisation. Pour nos 20 ans, la technologie est encore à l’honneur bien sûr, mais il y a plus encore. Nous travaillons chaque année à faire d’une visite à Expo-Champs, pour chaque personne présente, un investissement dans l’avenir de son entreprise. En vedette, pour cette édition anniversaire, nous sommes fiers de présenter sur le terrain de démonstration Ouest, les pulvérisateurs à rampe, dotés de technologies intelligentes. Sur le terrain Est, ce sont les véhicules côte à côte qui seront présentés, dans des conditions semblables à celles de la ferme, sur un site très spécialement aménagé. C’est un rendez-vous les 28, 29 et 30 août prochains. »

Rappelons qu’on trouve sur le site d’Expo-Champs beaucoup d’espaces de stationnement, un service de navettes de votre véhicule à l’entrée principale, une navette gratuite sur le site, plusieurs haltes-repos, des services de restauration et un espace famille avec tous les services. Pour les 20 ans d’Expo-Champs, nous vous convions dans notre toute nouvelle ruelle verte pour voir notre exposition de photos rappelant les meilleurs moments des 19 premières éditions. Nous vous encourageons aussi à télécharger l’application SwapCard sur vos téléphones intelligents. Pour rejoindre notre vaste réseau d’affaires, utilisez le code EXPOCHAMPS. N’oubliez pas de consulter le site http://salondelagriculture.com/expo-champs/, pour en apprendre davantage sur la programmation.

Organisme sans but lucratif, le Salon de l’agriculture/Expo-Champs appuie financièrement la formation de la relève agricole par l’intermédiaire de sa fondation. La Fondation soutient aussi des projets de recherche, l’organisation de colloques et de symposiums destinés à l’avancement de la science agricole, mais également divers organismes qui agissent en soutien et au développement du secteur agricole.