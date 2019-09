Plus de 17 000 visiteurs en trois jours pour la 21e édition d’Expo-Champs !

C’est à nouveau sous le thème « Fiers de semer l’avenir » que s’est conclu la 21e édition d’Expo-Champs jeudi dernier du côté de Saint-Liboire. L’événement annuel organisé par la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe, véritable rendez-vous incontournable du milieu agricole, a accueilli un total de 17 720 visiteurs.

Préparer 50 hectares de terrain en vue d’Expo-Champs, c’est un travail colossal de la part d’une équipe de logistique en place depuis le 5 août dernier. Pendant des semaines, en plus des fournisseurs sur place, ils étaient une dizaine à préparer les terrains des exposants. Un travail d’équipe nécessaire au succès de l’événement. Bien que Dame Nature n’ait pas été de notre côté le mercredi, l’organisation est plus que satisfaite de la qualité de l’événement et de l’achalandage, se classant dans le top 3 des années avec la plus haute assistance. Parmi ceux-ci, notons la présence de quelque 400 élèves issus de diverses institutions d’enseignement du Québec.

INNOVATIONS ET PRÉVENTION

Nombreux ont été les visiteurs qui sont passés par la Zone prévention SSS présentée par Desjardins, localisée au terrain P-13. Étudiants et agriculteurs ont pu se familiariser avec des produits favorisant la sécurité en milieu de travail, tels que ceux de Hazmasters inc. et PrevTech Innovations inc. L’attraction principale de cette zone : la remorque SécuriGrain de l’Association canadienne de sécurité agricole où à l’aide d’un mannequin on démontrait qu’il ne faut que 8 secondes pour être enseveli sous le grain.

En primeur à Expo-Champs, les visiteurs ont pu voir au travail lors des démonstrations commentées le tout nouveau tracteur articulé 520Dt, de l’entreprise manitobaine Versatile. Celuici figurait parmi les trentaines de nouveautés et d’innovations dévoilées par plus de 320 exposants sur place.

Plusieurs centaines de personnes se sont d’ailleurs présentées à chacune des démonstrations commentées (présentées par Le Bulletin des agriculteurs) que ce soit du côté EST ou OUEST, afin de voir les tracteurs et les déchaumeuses à disques en action.

INVITÉS ET ÉVÉNEMENTS D’ENVERGURE

Expo-Champs fut aussi l’hôte de deux événements majeurs soient le dévoilement des résultats de La Tournée des grandes cultures 2019 où une centaine d’intéressés étaient présents ainsi qu’une conférence de presse de L’Union des producteurs agricoles. Lors de cet événement, la fédération de l’UPA de la Montérégie a annoncé l’obtention d’aides financières totalisant 320 000 $ qui seront investit dans deux projets soient Le milieu agricole pour la protection des ressources eau et sol en Montérégie et le projet Protection des bandes riveraines agricoles de la Montérégie.

Finalement, les visiteurs ont aussi pu profiter de la présence de l’homme fort Jean-François Caron afin de le défier à la tour de force. Un seul participant a réussi à se coller à l’homme fort qui a ébloui les visiteurs en soulevant un haltère de 250lbs à un bras ainsi qu’une camionnette avec à son bord 6 passagers.

L’équipe d’Expo-Champs souhaite remercier leurs nombreux partenaires, commanditaires et exposants qui ont encore une fois grandement contribué au succès de cette 21e édition. Notre prochain rendez-vous sera les 14, 15 et 16 janvier prochains au Salon de l’agriculture du côté d’Espace Saint-Hyacinthe. Pour plus d’informations, consultez le www.salondelagriculture.com.