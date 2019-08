Des nouveautés en machinerie à Expo-Champs

La 21e édition d’Expo-Champs, qui se déroulait à Saint-Liboire du 27 au 29 août dernier, regorgeait d’innovations en machinerie et équipement agricole. En voici quelques-unes qui ont retenu l’attention du Bulletin.

Le public a pu voir de près le tout nouveau Magnum AFS Connect de Case IH. Lancé au Québec en avril dernier à Drummondville, le tracteur de 380 ch est équipé, comme son nom l’indique, de l’AFS Connect. Cette fonction permet de porter un diagnostic à distance. Le gérant de service peut ainsi avoir accès à l’interface du tracteur pour régler tout problème.

Au kiosque de Dion-Ag, on a montré la nouvelle ensileuse traînée Scorpion 350. En début d’année, celle-ci avait retenu l’attention du jury de l’American Society of Agricultural and Biological Engineers qui lui avait décerné un prix d’innovation. L’une des grandes caractéristiques de cette ensileuse, c’est la vitesse de rotation de sa tête de coupe qui offre une grande capacité.

Chez John Deere, on a présenté au public la toute nouvelle presse avec enrobeuse intégrée. Ainsi, il est possible pour un producteur de faire d’une pierre deux coups en pressant des balles qui sont tout de suite enrobées. Il y a deux modèles disponibles sur le marché, le V451R, qui fait des balles de 4 X 5, et le V461R pour des balles de 4 X 6.

Unverferth vient de sortir son semoir Cover Crop spécifique aux cultures de couverture. En fait, on a intégré un semoir au Rolling Harrow de l’entreprise. Il est donc possible de planter des cultures de couverture à grande vitesse en plus d’effectuer sa préparation du sol avec la herse. La trémie a une capacité de 32,5 boisseaux.

Lacasse machinerie avait sur le terrain sa nouvelle niveleuse Pro level. Cette dernière a été conçue pour faire économiser temps et argent aux producteurs lors du nivellement des terres. Au lieu de traîner la terre devant la lame, cette machine la transporte à l’aide de son bac d’accumulation. Ceci réduit grandement la friction et par le fait même la consommation de carburant.

Le déchaumeur Terradisc fabriqué en Autriche était la nouveauté au kiosque de Pottinger. Disponible depuis moins d’un an sur le marché nord-américain, ce déchaumeur comporte le même système de disques et de rouleaux que les modèles précédents. Toutefois, il est disponible dans de plus grandes largeurs, soit 8 m et 10 m.

McCormick a présenté sa nouvelle série de tracteurs X8. Alors que la série précédente (X7) allait jusqu’à 225 ch, celle-ci se rend à 310 ch pour combler les besoins des producteurs de grandes cultures. La série X8 est équipée notamment d’une transmission variable, d’un 3 points en avant avec PTO, une suspension sur la cabine et le devant.

Manulift avait sur son terrain le tracteur télescopique Multifarmer MF34,7 de Merlo. Il est équipé d’une cabine à suspension et pressurisée, ce qui améliore la qualité de l’air à l’intérieur. Il comporte un système d’attache rapide d’outils que ce soit une pelle, une fourche, etc. Le tout s’effectue à partir de la cabine, donc sans sortir du tracteur.