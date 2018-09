960 km de drains roses pour la cause

Chez Soleno, se dépasser pour son prochain et bousculer les conventions, c’est devenu en quelque sorte une seconde nature! Ainsi, quand ce leader dans la maîtrise de l’eau pluviale a choisi d’appuyer la Fondation du cancer du sein du Québec, pas question de se contenter de signer un chèque. Le plan? Retourner en laboratoire afin de transformer son rouleau de drain de 4 pouces noir de 1,2 km de long en un tuyau de la couleur du ruban rose. Lancée le 29 août à Expo-Champs, et ayant pour porte-parole Errol Duchaine, la campagne de financement se déroulera principalement en octobre — le mois de la sensibilisation au cancer du sein — et a pour objectif d’amasser plus de 45 000 $.

Cultiver la santé : un geste d’éclat pour sensibiliser

Transformer un produit conventionnel en quelque chose d’extraordinaire afin de diriger l’attention vers un message de sensibilisation, telle est l’idée derrière les drains roses. C’est avec cet objectif en tête que l’équipe de Soleno a travaillé à développer une nouvelle résine spécialement pour le projet. En plus des dons amassés, la campagne vise à sensibiliser la population à la cause d’une manière hors du commun. Parce qu’un drain rose de 1,2 km voyageant sur l’autoroute, ça éveille forcément la curiosité!

Un homme pour entamer le dialogue avec elles

Pourquoi un homme pour parler du cancer du sein? Pourquoi pas! Lorsqu’Errol Duchaine a été approché pour se joindre à la campagne, il a immédiatement été interpellé. Peu de temps auparavant, la nouvelle tombait pour lui : une proche entamait le combat contre le cancer du sein. Mais est-ce qu’un homme peut parler à la place des femmes, puisque ce sont des femmes qui, en grande majorité, auront à livrer ce combat? Ce à quoi M. Duchaine répond non. Avec cette campagne, il ne parle pas à leur place, mais bien avec elles. Il parle également au nom de tous ces hommes qui les accompagnent dans cette épreuve.

La vérité, c’est qu’on a tous une mère, une soeur, une amie… et qu’une femme sur 8 sera aux prises avec la maladie au cours de sa vie. Le cancer du sein n’a pas de genre. Il touche tout le monde, directement ou collatéralement.

Soleno et Errol Duchaine, un duo gagnant

Lorsqu’est venu le temps de trouver une voix pour porter la campagne, le nom d’Errol Duchaine s’est imposé de lui-même. C’est un fait, le journaliste, conférencier et ex-animateur de La semaine verte a côtoyé le milieu agricole durant de nombreuses années, et demeure très attaché à ce secteur d’activités. Lorsqu’il a constaté la longue tradition d’implication sociale de Soleno, il n’en fallait pas plus pour qu’il saute dans l’aventure.

S’impliquer socialement, faire les choses autrement : au coeur de l’ADN de Soleno

L’implication sociale a toujours fait partie de l’ADN de Soleno. Une tradition que perpétue Alain Poirier avec son équipe depuis son arrivée à la tête de l’entreprise, en 1989. Cette fois-ci, il repousse les limites avec ce projet plus grand que nature qui touche particulièrement la Fondation : « C’est un leadership important. Parce que c’est se donner beaucoup de mal alors qu’on aurait pu faire un don, on aurait pu faire différemment. C’est un engagement d’une grande générosité, d’une grande humanité », Nathalie Tremblay, MBA et Présidente-directrice générale de la Fondation.

À propos de Soleno

Chef de file en matière de solutions pour le contrôle et la maîtrise de l’eau pluviale, Soleno — la seule entreprise entièrement québécoise dans le domaine — fabrique et distribue une vaste gamme de produits pour le captage, le transport, le traitement et le stockage de l’eau pluviale, pour les secteurs des infrastructures, du résidentiel, des ressources naturelles et de l’aménagement agricole. La majorité des produits Soleno sont faits de polyéthylène haute densité, un matériau léger et résistant dont la durée de vie peut dépasser 100 ans. Ces produits sont principalement fabriqués à l’usine de Saint-Jean-sur-Richelieu, au Québec. Aujourd’hui, Soleno représente un groupement de quatre unités d’affaires, dont Soleno, Soleno Recyclage, Soleno Service et Soleno Textile, et emploie 400 travailleurs. Pour en apprendre plus sur Soleno, c’est par ici : soleno.com

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

Depuis plus de 24 ans, la Fondation du cancer du sein du Québec est fière d’assumer son rôle de leader et d’être le seul organisme entièrement dédié à la lutte contre le cancer du sein au Québec. Avec l’appui de ses donateurs et partenaires, la Fondation du cancer du sein du Québec a remis plus de 46 millions depuis sa création afin de supporter la communauté scientifique et médicale du Québec et de s’assurer que le Québec demeure un joueur clé sur la scène nationale et internationale afin de permettre aux personnes touchées par le cancer du sein de bénéficier des avancées les plus innovatrices.