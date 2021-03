Agriculture durable

En 2021, la Fédération de l’UPA de la Montérégie et ALUS Canada célèbrent les 5 ans du programme ALUS Montérégie, véritable catalyseur de projets en agroenvironnement et créateur de biodiversité en milieu agricole.

Mis en place en 2016, ALUS Montérégie a été le premier, et reste à ce jour le seul programme au Québec à offrir une rétribution monétaire aux agricultrices et agriculteurs qui acceptent de réaliser volontairement des aménagements en faveur de la biodiversité sur leurs fermes.

En 5 ans, le programme ALUS Montérégie a permis de compenser monétairement et d’accompagner plus de 80 fermes du territoire. Ensemble, elles consacrent plus de 65 hectares de superficies agricoles à l’aménagement de biens et services écosystémiques dans plus de 44 municipalités de la Montérégie. Les impacts engendrés sont bien réels, notamment la réduction des odeurs, l’absorption des polluants dans l’air et la réduction des pesticides, des nutriments et des sédiments dans les cours d’eau.

« Nous pouvons être fiers des efforts déployés par les agricultrices et les agriculteurs, et les résultats obtenus sont bien réels. La rétribution est un des moyens pour reconnaître et valoriser l’engagement des entreprises agricoles qui réalisent des aménagements au bénéfice de l’environnement et des collectivités. Durant les prochaines années, nous souhaitons accompagner encore plus de fermes dans leurs projets ! » se réjouit monsieur Jérémie Letellier, président de l’UPA de la Montérégie.

ALUS MONTÉRÉGIE, 5 ANS D’HISTOIRE… Pour l’occasion, la Fédération de l’UPA de la Montérégie vous invite à visionner sa vidéo commémorative qui relate l’historique et les faits marquants des 5 années du programme ALUS Montérégie. Cette vidéo met à l’honneur l’implication des producteurs agricoles participants, des élus de la fédération, de l’équipe en agroenvironnement de l’UPA Montérégie, les membres du comité ALUS Montérégie, les partenaires financiers du programme ainsi que divers intervenants du milieu agroenvironnemental impliqués dans le projet depuis 2016.

Lien pour visionner la vidéo : https://youtu.be/gCiBUr1_9E8