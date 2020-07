AVEC 2 NOUVEAUX PRODUITS, MILKOMAX A LE VENT DANS LES VOILES

Après 10 années de succès au Québec et en Ontario grâce au célèbre Roboléo, en 2019 Milkomax a complètement réinventé sa gamme de produits. Pour continuer d’offrir des solutions de robotisation à la fois rentables et modernes, la solution idéale s’est présentée sous forme d’un partenariat stratégique avec l’entreprise britannique Fullwood Packo.

Depuis 24 ans, Fullwood Packo est un joueur majeur au niveau mondial dans la conception de robots de traite avec une production de plus de 400 robots en 2019. Avec la distribution du M2erlin, Milkomax répond maintenant au besoin des fermes en stabulation libre qui priorisent faibles coûts d’entretien, branchement rapide et confort animal sans sacrifier les derniers avancements technologiques. Les résultats sont au rendez-vous avec maintenant 8 robots en opération et l’ajout d’un concessionnaire au Manitoba.

C’est justement au Manitoba que va s’installer le dernier Robomax produit par l’usine de Sainte-Monique. Robomax est bien plus qu’un nouveau nom : c’est l’intégration de la technologie de traite version 2020 du M2erlin de Fullwood avec ses faibles coûts d’entretien, mais aussi l’ajout du révolutionnaire logiciel de planification Fleximax. D’après Victor Rousseau, président de Milkomax, « Avec le Robomax, les producteurs en stabulation entravée n’ont rien à envier aux autres. Un producteur peut s’offrir la toute dernière technologie de traite et une meilleure qualité de vie sans l’endettement et les casse-têtes qui accompagnent les projets d’envergure. Avec un M2erlin et un Robomax, un producteur peut même gérer avec un seul logiciel des groupes en stabulation libre et entravée! »

Avantages du M2erlin de Fullwood Packo:

Nouveautés du Robomax :

Faible coût d’opération et d’entretien

Fiabilité accrue du système électrique

Branchement rapide

Opération ultra-silencieuse

Construction robuste

Sélection du nombre exact de traite par vache par jour

Coût d’entretien réduit

Écrans tactiles et appli à distance intuitive

D’après Karine Bergeron, Directrice générale pour Milkomax, le lancement du Robomax fièrement produit au Québec est bien amorcé malgré la pause que la pandémie COVID-19 a imposée à toute l’industrie. « En quelques mois à peine nous en sommes déjà à 9 Robomax

vendus et la demande est croissante. En offrant des solutions de pointe pour la stabulation libre et entravée Milkomax est un véritable leader dans la traite robotisée pour les fermes familiales. »

Pour plus d’information sur les robots de traite de Milkomax, visitez le site web : www.milkomax.com.