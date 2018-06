Contrat majeur dans le secteur agricole pour les entreprises du groupe Soucy

L’entreprise familiale Soucy, qui compte plus de 1 700 employés au Québec et qui fêtait ses 50 ans en affaires en 2017, vient d’être récompensée pour ses efforts. L’entreprise, qui œuvre principalement dans les secteurs manufacturiers de l’agriculture, de la défense, des sports motorisés, des mines et du domaine industriel, vient de signer une entente significative de plusieurs millions de dollars avec le géant manufacturier agricole John Deere.

Un contrat avantageux pour la communauté

Ce contrat d’envergure, qui s’échelonnera sur plusieurs années, permettra à Soucy de s’affirmer encore davantage dans le secteur agricole à l’échelle internationale. « C’est une bonne nouvelle pour Soucy, mais aussi pour notre communauté puisque ce contrat permettra de créer plus de 60 postes en production dans plusieurs de nos filiales d’ici quelques semaines. Le produit fini sera utilisé par des agriculteurs de partout sur la planète. C’est assez stimulant! » mentionnait André Todd, directeur général chez Soucy International.



L’entreprise Soucy a d’ailleurs remporté, il y a quelques semaines à peine, le prix Employeur de l’année aux Mercuriades 2018 dans la catégorie Grande entreprise (500 employés et plus). Ce prix est remis par la Fédération des chambres de commerce du Québec à l’entreprise qui a su se démarquer par ses stratégies d’embauche et de ressources humaines.

Investissements et innovations

Reconnue comme une entreprise innovante, Soucy a réussi à obtenir ce contrat grâce au travail important de ses employés œuvrant notamment aux ventes, à la conception, à la validation de produits et à la mise en production.



En vue de la réalisation de ce mandat, Soucy a investi plusieurs millions de dollars pour optimiser et moderniser sa chaine de production. « C’est impressionnant de constater tout le temps et les efforts que les gens de Soucy mettent sur la recherche et le développement. Les ingénieurs s’attardent aux moindres détails qui font que les produits Soucy sont si performants et innovants. C’est un bel exemple d’engagement vers l’excellence, de l’étape du développement jusqu’à la production finale » affirme Eric Côté, Président et chef de l’exploitation du groupe Soucy.

Un système de chenilles pour moissonneuse-batteuse John Deere signé Soucy

Le nouveau système de chenilles conçu par Soucy en collaboration avec John Deere permet un accès au champ en tout temps, peu importe les conditions météorologiques tout en rendant la conduite plus confortable. Ce nouveau système de traction permet plus de flottabilité et réduit la compaction du sol. Il permet même d’atteindre une vitesse de pointe de près de 40 km/h (25 mph) lors des déplacements entre les champs; une vitesse bien supérieure à ce qu’offraient les anciens systèmes de chenilles.

D’ici quelques semaines, vous aurez certainement l’occasion de voir le résultat de cette belle collaboration entre deux joueurs majeurs de l’industrie agricole dans un champ près de chez-vous.

D’ici-là, nous vous invitons à admirer le système en action sur la vidéo diffusée par John Deere sur son compte YouTube : (Anglais seulement) https://www.youtube.com/watch?v=6WpwBAl0I-4 .

À propos de Soucy

Le groupe Soucy est une entreprise privée fondée par M. Gilles Soucy en 1967. Comptant sur plus de 1 700 employés répartis dans douze établissements situés en Amérique du Nord et en Asie, le groupe Soucy conceptualise et fabrique des composants variés pour les principaux manufacturiers de véhicules récréatifs, industriels, agricoles et de défense.

Le groupe tire sa force de la proximité et de la complémentarité de l’ensemble de ses expertises, devenant ainsi la solution toute désignée de guichet unique pouvant offrir des services clés en main ou sur mesure. Au sein de l’industrie, Soucy est reconnu comme un fournisseur stratégique dans le marché de l’équipement d’origine en raison notamment de ses innovations technologiques et de ses produits de grande qualité.