Courchesne Larose célèbre ses 100 ans en grand

Courchesne Larose, l’un des plus importants distributeurs de fruits et légumes frais au pays, prévoit faire les choses en grand pour célébrer son centenaire de fondation. En effet, au cours des 100 prochains jours, une foule d’activités seront proposées afin de marquer l’occasion d’une manière toute spéciale.

Le grand public sera d’ailleurs appelé à prendre part aux festivités alors que les célébrations culmineront lors d’un grand événement familial au Stade olympique de Montréal, le 5 octobre prochain, au cours duquel Courchesne Larose et ses partenaires tenteront de battre le record Guinness de la plus grande salade de fruits au monde.

100 jours de festivités

Le coup d’envoi des célébrations du centenaire de Courchesne Larose a été donné le 8 septembre lors d’un grand événement rassemblant des centaines d’employés de l’entreprise et leur famille, l’équipe qui contribue aujourd’hui à bâtir les succès du prochain siècle.

Le 17 octobre, un hommage sera rendu à M. Louis-Charles Routhier, dont l’engagement social exceptionnel sera reconnu par l’organisme communautaire Je Passe Partout, qui œuvre à la prévention du décrochage scolaire dans l’arrondissement Hochelaga-Maisonneuve.

L’importance de redonner à la communauté, au cœur de la culture de l’entreprise, prendra une place importante au cours de ces 100 jours de fête. En effet, le 5 novembre, Courchesne Larose agira fièrement à titre de fournisseur officiel de fruits et légumes et de grand partenaire de la soirée-bénéfice « La Grande Tablée », un événement accueillant plus de 700 convives à Montréal et Québec, pour un souper gastronomique dont les profits serviront à développer l’éducation culinaire des jeunes à travers les programmes de La Tablée des Chefs.



De même, à l’occasion de la Grande Guignolée des médias, le 6 décembre, la grande famille de Courchesne Larose se joindra au mouvement collectif pour faciliter la cueillette de denrées afin d’aider des milliers de familles dans le besoin.Ces 100 jours de célébrations se termineront le 16 décembre, à l’occasion du traditionnel party de Noël de l’entreprise, au cours duquel une nouvelle initiative pour le développement des employés sera lancée.« 100 années de succès, ça ne s’accomplit pas tout seul, et c’est pourquoi il était important pour nous d’inclure ceux et celles qui, par leur soutien et leur collaboration indéfectibles, prennent part à notre réussite depuis maintenant un siècle, soit les membres de notre équipe exceptionnelle ainsi que nos fidèles partenaires », explique Alain Routhier, président de Courchesne Larose.Au-delà des activités prévues pour les employés et les collaborateurs qui contribuent au succès de l’entreprise, ces festivités culmineront véritablement le 5 octobre, alors que l’équipe de Courchesne Larose, en collaboration avec La Tablée des Chefs, les Premiers Vendredis, Moisson Montréal, l’entreprise de jus LOOP, tentera de battre un record Guinness hors du commun.

La « Grande Coupe » : 20 000 livres de fruits pour une bonne cause

Parce que ce n’est pas tous les jours qu’on célèbre 100 ans d’existence, Courchesne Larose entend marquer l’histoire en tentant de battre le record Guinness de la plus grande salade de fruits au monde.

Ainsi, le 5 octobre prochain, le grand public est invité à l’Esplanade Financière Sun Life du Stade olympique afin d’assister à la « Grande Coupe », un événement festif et familial hors de l’ordinaire au cours duquel sera préparée une gigantesque salade de fruits de plus de 20 000 livres, battant ainsi un record établi en 2014 à Vienne, en Autriche. L’événement se déroulera dans le cadre des Premiers Vendredis, le plus grand rassemblement de camions de cuisine de rue au Canada.



Cette initiative est aussi pour une bonne cause, puisque la salade de fruits sera ensuite redistribuée aux organismes communautaires desservant les personnes les plus fragilisées à travers le réseau de Moisson Montréal par le biais du programme de récupération alimentaire de La Tablée des Chefs.

Une affaire de famille

On ne peut parler de l’histoire de Courchesne Larose sans parler de celle de la famille Routhier qui, dès les premières années avec l’arrivée de M. Raoul Routhier à la tête de l’entreprise, a contribué à l’essor de l’entreprise. La croissance fulgurante de l’entreprise s’est poursuivie sous le leadership de M. Louis-Charles Routhier, et elle distribue aujourd’hui des fruits et légumes frais et de qualité aux quatre coins du Québec, de l’Ontario et des Maritimes.

« Quand on regarde en arrière et que l’on constate d’où toute cette histoire est partie, d’une petite entreprise qui vendait des pommes et du foin dans l’Est de Montréal, pour se hisser aujourd’hui parmi les plus grands distributeurs de fruits et légumes au pays, on ne peut qu’être impressionnés. S’ils étaient encore parmi nous, notre grand-père et notre père auraient assurément de quoi être fiers ! », ajoute Alain Routhier, président de Courchesne Larose Ltée.

Un siècle plus tard, le Groupe Courchesne Larose emploie maintenant plus de 500 personnes. La troisième génération, déjà bien en selle, prépare maintenant la quatrième génération qui prendra un jour la relève.

« Beaucoup de beaux projets qui attendent Courchesne Larose à moyen et à plus long terme. Et pour guider notre entreprise dans son deuxième siècle d’existence, nous allons pouvoir compter sur la quatrième génération de la famille Routhier, qui sera appelée à prendre de plus de responsabilités au cours des prochaines années. On n’est pas prêts à passer le flambeau tout de suite, mais on commence déjà à préparer l’avenir pour assurer que Courchesne Larose puisse continuer à enchaîner les succès pour encore au moins 100 autres années ! », concluent les deux frères Routhier.

À propos de Courchesne Larose

Joueur de premier plan de l’industrie canadienne des fruits et légumes depuis plus de 100 ans, Courchesne Larose Ltée est une entreprise familiale constituant le navire amiral du Groupe Courchesne Larose. Sa mission première est d’offrir à ses fournisseurs la vitrine la plus vaste et le meilleur réseau de distribution de fruits et légumes frais pour l’Est du Canada, permettant à ses clients de bénéficier de produits diversifiés et de qualité à l’année. Ses fournisseurs sont issus des quatre coins de la planète et ses clients sont situés partout au Canada ainsi que sur la côte Est américaine. www.courchesnelarose.com/