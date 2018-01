DuPont Pioneer a annoncé les noms des sept gagnants de son concours « Semences pour une saison ». Chacun recevra jusqu’à 25 000 $ en produits de marque Pioneer® dans le cadre de ce concours réservé exclusivement aux producteurs québécois. Tenu pour une deuxième année, ce concours vise à donner aux producteurs agricoles québécois des occasions d’améliorer la profitabilité de leur entreprise agricole.

« Nous savons que la profession d’agriculteur est très exigeante, intense et une occupation aux investissements élevés. Par le biais du concours « Semences pour une saison », nous voulions soulager nos producteurs d’une partie du poids financier et les remercier de collaborer avec nous » signale Collin Phillip, directeur de région, est du Canada, chez DuPont Pioneer.

Voici la liste des gagnants :

Ferme Craigal, Howick

Ferme RJD Verhaegen, Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix

Ferme Thurler, Sainte-Brigitte-des-Saults

Ferme L.G.B., Saint-Henri-de-Lévis

Ferme A. Larouche & fils, Alma

Ferme Alex Gagnon, Saint-Adelphe

Ferme De Vercheres, Verchères

Les producteurs qui ont acheté tout produit de marque Pioneer dans le maïs ou le soya ont été automatiquement inscrits pour avoir une chance de gagner un des dix prix du concours « Semences pour une saison ». L’achat de Lumivia® de DuPontmc, le traitement insecticide pour semences, permettait de doubler les coupons de participation au concours. La date limite pour participer au concours était le 8 décembre 2017. Pour obtenir la liste complète des gagnants et pour lire tous les détails du concours, veuillez visiter www.semencespourunesaison.ca.



