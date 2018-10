FAC en campagne contre la faim fournit plus de 9,5 millions de repas

Financement agricole Canada (FAC), de concert avec ses partenaires de l’industrie, les écoles participantes et les bénévoles, a recueilli plus de 9,5 millions de repas pour les banques alimentaires et les programmes d’alimentation au pays, dépassant largement l’objectif de cette édition de FAC en campagne contre la faim.

« FAC en campagne contre la faim contribue grandement à reconstituer les ressources des banques alimentaires et à soutenir les programmes de repas scolaires partout au pays et cette année n’a pas fait exception », explique Michael Hoffort, président-directeur général de FAC, lors de l’annonce des résultats de la collecte de cette année qui vise à soutenir les banques alimentaires canadiennes. « Nous savons que la lutte contre la faim au Canada doit se poursuivre toute l’année, c’est pourquoi nous espérons avoir inspiré de nombreuses autres personnes et organisations à continuer de faire des dons aux banques alimentaires tout au long de l’année afin de venir en aide à ceux qui en ont le plus besoin. »

PUBLICITÉ

Cette année, pour marquer le 15e anniversaire de FAC en campagne contre la faim, des équipes de FAC se sont rendues en tracteur pendant 15 jours dans différentes collectivités afin de recueillir des aliments et des dons. Depuis le 4 octobre, des tournées en tracteur ont eu lieu dans presque toutes les provinces en collaboration avec des partenaires de l’industrie et des écoles.

« Nous sommes fiers de servir ceux qui travaillent tous les jours à produire des aliments et nous remercions nos partenaires, les bénévoles des banques alimentaires de même que les enseignants et les élèves qui ont pris le temps d’organiser les collectes d’aliments et d’y participer, ajoute M. Hoffort. C’est véritablement inspirant de voir d’innombrables bénévoles travailler ensemble afin d’améliorer la vie de tant de gens. »

PUBLICITÉ

Les partenaires contribuent grandement au succès de FAC en campagne contre la faim. Les partenaires platine sont BDO Canada, The Meat Factory Limited, Courchesne Larose, Chenail Fruits et Légumes et Moissonneurs solidaires. Par l’intermédiaire de FAC en campagne contre la faim, ils se sont engagés à fournir des dons en aliments et en argent afin de nourrir les gens qui ne mangent pas toujours à leur faim.

Neuf partenaires nationaux ont également joué un rôle important. Ces partenaires sont Parrish & Heimbecker Limited, Windset Farms, Co-op, Ray-Mont Logistics International, Nutrigroupe, Groupe Vegco Inc., VegPro International Inc., Paysan et duBreton.

Outre ses tournées annuelles en tracteur en vue de recueillir des aliments, FAC a versé une contribution totale de 100 000 $ pour soutenir les programmes alimentaires offerts dans 100 écoles du Canada. En septembre, chacune de ces écoles a reçu une somme de 1 000 $ pour nourrir des enfants qui ne mangent pas à leur faim à l’école.

FAC en campagne contre la faim est le programme phare d’investissement communautaire de FAC. Depuis 2004, les employés de FAC, les clients et les partenaires communautaires ont remis plus de 50 millions de repas aux banques alimentaires canadiennes. Pour en savoir plus, visitez facencampagnecontrelafaim.ca.

FAC est le plus important prêteur à l’industrie agricole canadienne et possède un portefeuille de prêts de première qualité de plus de 33 milliards de dollars. Nos employés ont à cœur l’avenir de l’agriculture au Canada et le rôle de cette industrie qui devra subvenir aux besoins alimentaires d’une population mondiale toujours croissante. Nous offrons des solutions de financement souples et concurrentielles ainsi que des logiciels de gestion, de l’information et des connaissances spécialement conçus pour l’industrie agricole et agroalimentaire. À titre de société d’État financièrement autonome, nos profits sont réinvestis dans l’industrie agricole et agroalimentaire que nous servons ainsi que dans les collectivités où vivent et travaillent nos clients et nos employés et servent à verser des dividendes à notre actionnaire. Visitez fac.ca ou suivez-nous sur Facebook, LinkedIn, et sur Twitter à @FACagriculture.