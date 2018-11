Finalistes du concours «Vive les régions» de Pioneer

C’est le début de la période de vote concernant le concours «Vive les régions» de Pioneer. À l’aide de vidéos, plus de 70 communautés de l’Est du Canada ont partagé leur fierté et leurs projets pour améliorer le lieu qu’elles appellent «?chez nous?».

Huit finalistes ont été choisis pour participer à la finale du concours. Ces communautés sont :

Maintenant, nous encourageons les membres de la communauté à voter, à compter du 13 novembre 2018, afin d’aider leur projet local à gagner l’une des quatre subventions de 50?000 $ chacune venant de Pioneer.

La période de vote prend fin le 10 décembre 2018. Les quatre gagnants du concours «?Vive les régions?» seront dévoilés en janvier 2019.

Pour voter pour les finalistes du concours «?Vive les régions?», veuillez visiter : www.vivelesregions.ca.

