Inauguration pour Maximus à Saint-Bruno-de-Montarville

Les compagnies Maximus et i-Novarum ont connu une croissance exponentielle au cours des cinq dernières années, avec une augmentation spectaculaire de l’effectif en 2017 seulement, ce qui a motivé l’acquisition d’une bâtisse à l’image de cette ascension fulgurante, à Saint-Bruno-de-Montarville. L’entreprise vise les 100 employés d’ici 2020.

I-Novarum a été rebaptisé l’année dernière Maximus Software. Combiné à Maximus, il offre une solution de gestion globale incluant le matériel (contrôleur Maximus) et le logiciel (programme Maximus Software).

La stratégie de développement vise l’international, avec un focus spécifique sur la Chine, le Japon et le Mexique et plus largement l’Amérique Latine. Les nouveaux bureaux reflètent bien cette ouverture sur le monde, et l’espace entièrement rénové et décoré par l’agence EXA Design permet d’accueillir confortablement tous types de visiteurs, que ce soit pour des présentations, des conférences, des rencontres clients ou des séminaires de formation. Maximus prévoit notamment d’organiser des événements ponctuels à la croisée des industries avicoles, porcines et laitières avec des conférences visant à focaliser sur le développement des dernières technologies de pointe dans ces domaines, et compte bien sur la présence de clients et experts de toutes nationalités.

C’est une vision à long terme qui a poussé les dirigeants André Spilmann (président) et Nizar Barrou (vice-président) à choisir Saint-Bruno-de-Montarville pour l’implantation de son usine de production et ses bureaux administratifs, notamment pour l’image dynamique et technologique de la ville, ainsi que son degré d’expansion, en harmonie avec celle de l’entreprise.

Maximus

Inventé au Québec, le système de contrôle Maximus a été mis sur le marché en 2012. Le contrôleur Maximus combine des équipements de surveillance et d’automatisation des tâches avec les toutes dernières technologies numériques mobiles pour contribuer au bien-être des animaux, augmenter la performance des installations et offrir une plus grande liberté aux producteurs. Ainsi, le système Maximus permet de gérer, à distance et en temps réel, un grand nombre de paramètres tels que la ventilation, la qualité de l’air, les lumières, la consommation d’énergie, l’alimentation et le pesage des animaux. Le système peut également contrôler l’accès et mettre en oeuvre des mesures de biosécurité. À l’aide de diverses solutions évolutives, le système Maximus répond aux besoins des producteurs de porc, de volaille et de lait de façon entièrement personnalisée. Les systèmes de contrôle Maximus sont maintenant vendus au Canada, aux États-Unis, au Brésil, au Mexique, en Chine, au Japon, en Russie, en Europe, en Algérie et au Maroc.

Maximus Software (anciennement i-Novarum)

Maximus Software est une suite logicielle de gestion spécifiquement conçue pour soutenir la productivité des entreprises agricoles, améliorer la gestion et faciliter le processus décisionnel. Avec Maximus Software, le monde de l’agriculture peut bénéficier des avantages de la technologie basée sur le « nuage »: adaptabilité aux besoins de chaque entreprise agricole, facilité d’utilisation et mobilité. Maximus Software est développé pour les producteurs de porc et de volaille. D’abord lancé au Québec, le logiciel a commencé à vendre à l’extérieur de la province en 2015 et à l’extérieur du Canada à l’automne 2016. En 18 mois, Maximus Software s’est propagé aux États-Unis à une vitesse remarquable et est maintenant implanté en Asie, en Amérique centrale et en Europe.