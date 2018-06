Investissement de 2,5 M$ chez Probiotech International Inc.

Dr Ivan Girard et M. Jean Babineau, copropriétaires de la compagnie Probiotech International Inc, implantée dans le parc industriel Olivier Chalifoux, dans la Cité de la biotechnologie de Saint-Hyacinthe, confirment la réalisation d’un investissement de plus de 2,5 M$ pour l’agrandissement de l’usine de production, de leur centre de distribution ainsi que des espaces à bureau. Implantée dans la région maskoutaine depuis 2003, l’usine actuelle de Probiotech International Inc., entreprise québécoise qui oeuvre dans le domaine de la nutrition animale (fabricant et distributeur d’additifs) fonctionne déjà à pleine capacité. L’agrandissement de près de 6000 pieds carrés, totalisant 26 000 pieds carrés au final, permettra d’accueillir de nouveaux équipements et d’accroître considérablement la capacité de production de l’usine qui sera conforme aux normes ProQualité®, FAMI-QS et FSC36 (Safe Feed/Safe Food). « L’agrandissement était devenu nécessaire dû à la demande croissante des marchés sans antibiotique et biologiques pour des alternatives naturelles a ajouté Dr Girard, président ». En plus de maintenir les 15 emplois déjà existants au sein de l’entreprise, le projet permettra la création de 2 nouveaux emplois d’ici la fin de l’année 2018. Les travaux de construction sont réalisés par Arri Construction Inc. selon les plans de François Dusseault, architecte. Ceux-ci ont déjà débuté et devraient se terminer en novembre prochain.



À propos de Probiotech International Inc.Probiotech a toujours évolué au rythme des besoins de sa clientèle en développant et proposant des solutions naturelles depuis près de 25 ans. La compagnie travaille en étroite collaboration avec des instituts de recherche et universités de pointe à travers le monde afin de créer des produits qui améliorent les performances animales et le bien-être tout en augmentant les profits pour les agriculteurs. Le développement de solutions innovantes en partenariat avec sa clientèle (fabricants d’aliments, compagnies de prémix et intégrateurs) au Canada et aux États-Unis, a grandement contribué à sa réussite au fil des années.