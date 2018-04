Jardins FMS est fière d’annoncer l’acquisition de Les Jardins Ormstown, une entreprise familiale maraîchère de la Montérégie se consacrant à la culture de céleris-raves, d’oignons et de rabioles.

Basée à Sherrington, Jardins FMS se spécialise dans la commercialisation et la distribution de légumes du Québec. Pour ce faire, l’entreprise s’appuie sur un fort réseau de producteurs, en plus d’elle-même cultiver plusieurs centaines d’acres de terre à travers les opérations des Fermes V. Forino et fils inc., acquises en 2016.

L’acquisition de l’entreprise Les Jardins Ormstown permet ainsi à Jardins FMS d’augmenter l’étendue de ses terres cultivées, lui assurant une alimentation constante dans plusieurs lignes de produits. Cette entente s’inscrit directement dans la vision de Jardins FMS, qui souhaite consolider ses liens avec le secteur maraîcher.

Promouvoir des partenariats avec les agriculteurs

« Nous croyons en l’importance de demeurer près de nos racines, qui sont celles de la culture maraîchère. Nous voulons établir des partenariats porteurs avec des agriculteurs, afin de les soutenir dans leurs efforts de mise en marché. En continuant de développer simultanément les volets de la production et de la distribution, Jardins FMS souhaite se positionner comme un partenaire de choix pour les cultivateurs, qui saisit leurs enjeux », expliquait Marc-Olivier Daigneault, vice-président ventes et développement de Jardins FMS.

Assurer la pérennité des activités

Cette transaction réjouit également les propriétaires de Les Jardins Ormstown, Simon et Violette Le Hesran. « À l’aube de la retraite et après 40 années à la tête de la compagnie, nous sommes fiers de donner aujourd’hui les rênes à Steven et Marc-Olivier Daigneault, qui dirigeront dorénavant Les Jardins Ormstown. Jardins FMS est un partenaire de choix pour prendre la relève et assurer la pérennité des activités de l’entreprise que nous avons bâtie. Nos employés sont également heureux de se joindre à une équipe dynamique pour poursuivre les opérations habituelles », ont-ils affirmé.

À propos de Jardins FMS

S’appuyant sur un fort réseau de producteurs maraîchers, Jardins FMS se dédit à offrir un service d’approvisionnement clé en main pour chacun des secteurs du marché canadien et de l’est des États-Unis via sa division FMS Fresh Produce. L’entreprise se démarque par son approche novatrice et connaît une forte croissance au Québec, en Ontario et sur la côte Est des États-Unis.