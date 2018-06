Jefo signe un partenariat de 20 ans avec la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe

Jefo, un chef de file mondial dans le domaine des solutions nutritionnelles non-médicamenteuses de haute performance pour les animaux, a signé une entente de 20 ans avec la Société d’Agriculture de Saint-Hyacinthe pour commanditer le Pavillon Jefo connu sous le nom Pavillon des Pionniers. L’extérieur du pavillon a d’ailleurs été rénové pour l’occasion !

L’entreprise maskoutaine est fière de renforcer ses liens avec l’un des principaux acteurs de l’agriculture québécoise et de s’associer aux divers événements agricoles qui y auront lieu. Néanmoins, Jefo n’oublie pas l’importance du patrimoine historique apporté par ceux qui ont fait de la région l’une des plus importantes technopoles agro-industrielles du Canada. « Nous allons réserver un espace privilégié à l’entrée du pavillon qui sera dédié aux pionniers », explique Emilie Fontaine, Directrice marketing et affaires règlementaires de Jefo.



PUBLICITÉ

Le Pavillon Jefo, espace de 50 000 pi2 abrite une aire d’exposition pouvant accueillir jusqu’à 1 400 personnes, ainsi que 2 salles de réception à l’étage. Ce partenariat est une excellente nouvelle pour les organisateurs d’événements de toute la région et Jefo connaît bien les enjeux de ce genre d’activités. « Nous participons annuellement à plus de 250 événements, et exportons nos produits dans près de 80 pays. Cette visibilité fait rayonner non seulement notre entreprise, mais aussi le savoir-faire des maskoutains », ajoute Emilie.Jefo est en pleine expansion et cherche à attirer les meilleurs talents vers Saint-Hyacinthe. Visant un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars pour 2025, l’entreprise a investi dans un Campus à la fine pointe de la technologie qui, en plus d’abriter son siège social, est devenu un centre de partage de connaissances dans le domaine agroalimentaire.