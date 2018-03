Près de deux ans après que sa compagnie mère, Kubota Corporation, ait procédé à l’acquisition des cinq divisions de Great Plains Manufacturing Inc., Kubota Canada Ltée (KCL) est ravie d’annoncer la reprise de la distribution d’équipement Great Plains à La Coop fédérée pour le Québec et l’Atlantique.

Tout comme elle l’avait fait avec Land Pride en 2017, KCL est heureuse de pouvoir maintenant offrir l’ingéniosité, la performance et la durabilité des équipements Great Plains à tous les agriculteurs du Québec et de l’Atlantique, que ces derniers pourront désormais retrouver chez les concessionnaires Kubota de leur région.



« Tous les gestes que nous avons posés au cours des dernières années vont dans le sens de la satisfaction de notre clientèle et de son appartenance à notre marque. C’est ce qui nous a motivés à non seulement élargir la gamme de nos produits par des acquisitions comme celle de Great Plains Manufacturing, mais aussi à investir dans notre réseau de distribution afin que notre clientèle et tous les autres clients potentiels puissent bénéficier d’une vaste gamme de produits de grande qualité quand vient le temps d’investir dans leur machinerie agricole », a commenté le président de KCL, Bob Hickey.

KCL met en œuvre tous les moyens pour répondre aux besoins des agriculteurs. L’ajout des produits Great Plains au Québec et dans l’Atlantique a d’ailleurs été un autre pas dans cette direction. Offrant des modèles d’une convivialité et d’une fiabilité inégalées, son réseau de concessionnaires, établi dans de nombreuses communautés canadiennes, a permis à KCL de renforcer sa position dans un marché concurrentiel. Avec les initiatives promotionnelles et les modes de financement offerts, et du fait qu’elles appartiennent à l’une des rares entreprises du domaine agricole dont le siège social est situé au Canada, les marques Kubota et Great Plains sont en train de s’établir comme le choix n° 1 dans le cœur et l’esprit des Canadiens.

À propos de Kubota Canada Ltée

Kubota Canada Ltée (KCL) est une filiale de Kubota Corporation, un fabricant de tracteurs et d’équipements lourds établi à Osaka, au Japon. KCL commercialise et distribue de l’équipement conçu et fabriqué par Kubota, y compris une gamme complète de tracteurs d’une prise de force pouvant atteindre 171 chevaux vapeurs (HP), d’équipements à la hauteur de la performance de ses produits, de tracteurs utilitaires et d’appareils compacts destinés à la construction, à l’aménagement paysager et aux travaux publics, d’équipements résidentiels pour la tonte de pelouse et les travaux jardiniers, des produits commerciaux d’entretien de pelouse ainsi que des véhicules utilitaires. Pour obtenir de la documentation relative aux produits ou une liste des concessionnaires, communiquez avec Kubota Canada Ltée au 5900, 14th Avenue, Markham, Ontario, Canada L3S 4K4, Tél. (1) 905-294-6535, Téléc. (1) 905-294-6651 ou visitez le site Web de KCL à https://kubota.ca/en/home.

À propos de Great Plains Manufacturing Inc.

Fondée en 1976, Great Plains Manufacturing emploie plus de 1400 personnes partout dans le monde. L’entreprise compte cinq filiales : Great Plains Ag, qui manufacture des lits de semences, des applications de nutriments, de l’équipement d’implantation des semis et d’autres équipements agricoles; Land Pride, qui fabrique des équipements pour l’entretien paysager, dont des tondeuses, des fraises rotatives, des débroussailleuses rotatives, des équipements pour le travail de la terre et des accessoires pour les équipements de construction; Great Plains International, qui s’occupe de la vente des produits de l’entreprise partout dans le monde; Great Plains Trucking, qui exploite un parc de camions à plates-formes à l’échelle nationale; et Great Plains Acceptance Corporation, qui finance les produits de l’entreprise. Le siège social de Great Plains Manufacturing, une entreprise Kubota, est situé à Salina au Texas.