De nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à l’Espace connecté, une plateforme virtuelle innovatrice de La Coop fédérée dans le but d’aider les producteurs agricoles canadiens à simplifier les tâches de gestion et à optimaliser le rendement des investissements.

Les fonctionnalités de la plateforme

Cette plateforme exceptionnelle offre un bon nombre de nouvelles fonctionnalités et d’améliorations permettant une meilleure expérience et facilitant les relations entre les représentants commerciaux et les producteurs.

• Gestion documentaire optimisée : La fonctionnalité «?Gestion documentaire?» permet maintenant aux coopératives et aux détaillants de téléverser, de catégoriser et de partager tout type de documents avec les producteurs dans l’Espace connecté. Une fois le document téléversé dans cet espace, une alerte est envoyée au producteur par courriel ou par messagerie texte. Les producteurs peuvent simplifier les tâches relatives à la gestion d’une exploitation agricole en utilisant l’espace connecté comme une plateforme centrale pour les documents administratifs et autres outils de gestion des exploitations agricoles comme les données d’agriculture de précision, les résultats de LactaScan, les plans agroenvironnementaux et plus.



• Bon de commande en ligne : Les représentants commerciaux du secteur des cultures peuvent commander des semences, des produits de protection des cultures et faire du travail à forfait par l’entremise de cette interface virtuelle. Ils ont également accès aux inventaires de produits actualisés. Afin de simplifier le processus de commande, le bon de commande en ligne est aussi offert en mode hors-ligne (sans connexion Internet). Les producteurs peuvent consulter les factures, les états de compte et constater l’état des commandes.• Outil «?Bureau de commande?» : En plus d’une gestion de contenu autonome, les coopératives et les détaillants pourront suivre les renouvellements de commandes des producteurs laitiers grâce à une plateforme intégrée d’alertes envoyées par SMS et par courriels. Les producteurs peuvent confirmer le renouvellement de commande par messagerie texte.• Outils de soutien et de marketing : Deux importantes fonctions ont été intégrées à la plateforme. Les détaillants peuvent consulter en temps réel l’écran d’un producteur afin d’offrir un soutien à distance (diagnostics, etc.) De plus, des messages-guides apparaîtront afin d’aider les utilisateurs à naviguer entre les menus (par exemple : un tour guidé, des fenêtres contextuelles qui offrent des conseils et des trucs).

Une initiative 360 degrés : les objets connectés

Bien que l’Espace connecté pour les producteurs agricoles soit certainement au centre du programme numérique, l’équipe informatique travaille également sur de nombreux autres projets conçus pour simplifier la vie du gestionnaire d’une exploitation agricole. Actuellement, l’équipe s’affaire à concevoir des senseurs qui pourraient mesurer toute une gamme d’éléments (solides, liquides, températures, etc.) à l’intérieur des silos à moulées et d’autres types d’installations d’entreposage et d’équipements. Ceci fournirait aux détaillants un accès en temps réel des niveaux d’aliments (ou d’autres produits) et ainsi les producteurs pourraient recevoir la marchandise sans devoir la commander.

Le Programme numérique de La Coop

Le Programme numérique de la Division agricole de La Coop fédérée représente le résultat d’une réflexion stratégique transposée dans le monde numérique moderne. Basé sur un mode de conception réactif, le programme intègre constamment de nouvelles fonctionnalités et des outils qu’il lance par séries de livraisons. L’Espace connecté se prépare à un déploiement à la grandeur du pays et il sera prêt en début d’année. Nous invitons les détaillants souhaitant tester l’Espace connecté et les outils numériques à communiquer directement avec nous.