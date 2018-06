Total devient le partenaire du constructeur de machines agricoles Kubota au Canada

Total Canada Inc. et Kubota Canada Ltée ont conclu le 26 avril dernier un partenariat dans le cadre duquel Total manufacturera depuis son usine de production d’huiles moteur de Montréal, la gamme d’huiles Kubota.

Kubota Canada lance une nouvelle ligne complète d’huiles moteurs, d’huiles à transmissions et d’huiles hydrauliques. Pour répondre à l’attente du marché agricole, la nouvelle gamme est lancée dès maintenant dans les 150 concessions de la marque. Total Canada et Kubota Canada ont travaillé en collaboration afin d’améliorer l’offre Kubota à destination des clients en ajoutant à sa gamme d’huiles des conditionnements fûts de 208 litres et bidons de 1 litre.

PUBLICITÉ

« Nous sommes ravis d’avoir formé ce partenariat stratégique avec Total. Le fait que Total Canada ait son siège à Montréal nous permet de nous rapprocher de notre réseau de distribution et d’améliorer la qualité de notre offre. Cela permet aussi à nos concessionnaires d’offrir un meilleur service à leurs clients grâce à de nouveaux produits, différents formats et un réseau de distribution adapté », a déclaré Brandon Hickey, Responsable des pièces chez Kubota.

« Total est très fier de cette étroite collaboration rendue possible grâce à notre savoir-faire ainsi qu’à notre R&D dans les huiles moteurs, un secteur dans lequel nous sommes le 4e acteur mondial », a conclu Franck Bagouet, Président de Total Canada.

PUBLICITÉ

À propos de Kubota Canada Ltée

Kubota Canada Ltd. a été formé en 1975 en tant que filiale canadienne de la Kubota Corporation of Osaka, Japon. Depuis le début, Kubota a pour engagement d’offrir des produits de qualité, innovants et à valeur ajoutée à leurs clients au Canada et à travers le monde. Cet engagement a aussi permis à la marque Kubota d’obtenir une relation durable et ancrée dans le temps. Ce même engagement est partagé par les clients ainsi que par les diverses concessions Kubota. Pour plus d’information sur Kubota Canada, merci de visiter www.kubota.ca.

À propos de Total Canada Inc.



PUBLICITÉ

Riche de son expertise mondiale ainsi que de ses nombreux partenariats avec les plus grands constructeurs automobiles et industriels, Total Canada Inc., depuis 2008, se consacre à la commercialisation des lubrifiants Total dans les secteurs de l’automobile, du poids lourd et de l’industrie. Les gammes d’huiles TOTAL QUARTZ et TOTAL RUBIA sont commercialisées par le biais de nos distributeurs, les stations-service Ultramar et l’ensemble de son réseau commercial. Total Canada Inc. fabrique plus de 90% de ses produits au Canada à partir de son usine de Montréal. www.total-canada.ca.

À propos de la branche Marketing & Services de Total

La branche Marketing & Services de Total développe et distribue des produits principalement issus du pétrole et tous les services qui peuvent y être associés. Ses 31 000 collaborateurs sont présents dans 110 pays, ses offres de produits et de services commercialisées dans 150 pays. Total Marketing & Services accueille chaque jour plus de 8 millions de clients au sein de son réseau de plus de 16 000 stations-service dans 65 pays. 4e distributeur mondial de lubrifiant et 1er distributeur de produits pétroliers en Afrique, la branche commerciale de Total appuie son développement sur 50 sites de production dans le monde où sont fabriqués des lubrifiants, des bitumes, des additifs, des carburants et des fluides spéciaux.