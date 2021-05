LA BÊCHE, appli numérique en santé mentale agricole

Avec encore 25 jours, la campagne de La Bêche sur La Ruche s’élève à 57 % de son objectif de 35 000 $. Les individus ont été nombreux à contribuer, de même que quelques organisations, notamment Groupe Estrie-Richelieu, Uniag Coopérative et GB Équipements. Plusieurs promesses de dons corporatifs ont été confirmées, annonces à venir sur facebook.com/LABECHEAPPLICATION.

NOUVEAUTÉ. Il nous reste un bout de chemin pour concrétiser cette PREMIÈRE APPLI EN SANTÉ MENTALE AGRICOLE AU QUÉBEC! Appel aux fermes, fournisseurs et organisations agricoles pour le « Défi 1 sou, 10 sous ou 1 dollar ».

42 000 fermes @ 0,01$ = 420$. 3000 sociétaires @ 1,00 $ =3000$. 356 000 vaches @ 0,01 $ = 3560$. 1000 clients @ 0,10 $ =100$. Soutenons l’appli qui soutiendra ceux qui nous font vivre!

NOUVEAUTÉ. Nous sommes fiers d’annoncer qu’à la clôture de la campagne, La Bêche se constituera en OSBL avec un conseil d’administration diversifié. Forts et unis derrière la santé psychologique de nos agricultrices et agriculteurs!

Le milieu agricole a connu et connaît plusieurs défis : crise du propane, main-d’œuvre rare, travailleurs étrangers arrivés au compte-goutte, surplus de lait, d’œufs et de volaille, abattoirs paralysés, sécheresse, gels tardifs ou précoces, débat sur l’huile de palme dans l’alimentation bovine, pression sociale et image de pollueur pour l’utilisation des pesticides.

La santé mentale est une bombe à retardement. La Bêche, c’est la tape dans le dos que les gens de la terre ont besoin et ne reçoivent pas toujours, isolés dans leur rang. C’est un outil pour prendre une pause de 2 minutes, se questionner sur soi et trouver de l’aide adéquate. En soutenant la campagne de sociofinancement, on soutient l’agriculture locale et régionale en aidant l’humain derrière l’aliment. Pour contribuer : https://laruchequebec.com/la-beche.

QUOI. La Bêche est un outil d’auto-évaluation et d’auto-surveillance de son état psychologique, une application de première ligne, réactive, ancrée dans l’actualité des hauts et les bas de l’agriculture, qui permet de connaitre son humeur en temps réel, d’intervenir sur-le-champ, de visionner des témoignages écrits et vidéos de confrères et consœurs qui ne l’ont pas eu facile et, ultimement, de se faire suggérer des ressources spécialisées (travailleuses de rang, médecins, psychologues, centres de prévention du suicide).

POURQUOI. Pourquoi une appli? Si les travailleuses de rang actives dans chaque région sont les pompières de la santé mentale, La Bêche sera le détecteur de fumée. La Bêche vise à soulager les problèmes de surmenage, le stress aigu, la détresse psychologique. Elle vise aussi à prévenir le suicide, qui affecte de 2 à 3 fois plus le milieu agricole que le reste de la population. C’est un outil de PRÉVENTION et de PROMOTION de la santé mentale, avant de consulter – et pour combattre les tabous reliés au fait de demander de l’aide. Les fonds recueillis serviront à développer l’application 1.0 (programmation informatique, validation scientifique et avis juridique).

NOS CONTREPARTIES sur https://laruchequebec.com/la-beche :

Don à votre discrétion Dose d’amour pour les gens de la terre : votre message apparaitra dans l’appli (20 $) Parrainez un veau en lui donnent un nom de votre cru (25 $) Tirage d’une gravure originale de l’artiste Marc Séguin (30 $) Webinaire sur la motivation ou l’art de mettre ses bottines (45 $) Consultation en privé avec la coach familial Hélen Bourgoin (55 $) Virée au vignoble Ferme 45e

Parallèle avec dégustations pour une personne (75 $) Virée à l’étable laitière Ferme Valnico avec dégustations pour une personne (75 $) Virée au vignoble Ferme 45e

Parallèle avec dégustations pour couple ou famille (140 $) Virée à l’étable laitière Ferme Valnico avec dégustations pour couple ou famille (140 $)

Marc Séguin. Peintre reconnu mondialement, romancier, cinéaste, agriculteur et père de quatre enfants, l’artiste multi-instrumentiste partage sa vie entre Hemmingford et Brooklyn.

Étienne Gosselin. Agronome, Étienne travaille depuis 2004 en journalisme et communication agricoles et est également producteur de raisin de table dans Brome-Missisquoi.

Hélen Bourgoin. Éducatrice spécialisée et détentrice d’un bac en communication publique, Hélen est ex-travailleuse de rang au Centre-du-Québec et conjointe d’un producteur laitier.



https://laruchequebec.com/la-beche

https://www.facebook.com/LABECHEAPPLICATION