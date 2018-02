La division agricole de DowDuPont annonce le lancement de Brevantmc. Il s’agit d’une nouvelle marque de semences à l’échelle mondiale. Au départ, pour 2018, les produits de semences portant la marque Brevantmc atteindront les marchés de l’Amérique latine, du Canada et de certains pays européens.

« Nous sommes enthousiastes d’annoncer la venue de la marque Brevantmc. Au fur et à mesure que nous progressons dans la création d’une division agricole autonome, la marque Brevantmc joindra la marque Pioneer® pour devenir les deux marques phares de cette division », de dire Tim Glenn, vice-président, plateforme commerciale des semences de la division agricole. Il ajoute : « Les producteurs peuvent avoir confiance aux semences porteuses de la marque Brevantmc, car elles seront le fruit des plus récentes innovations et porteuses éprouvées de résultats exceptionnels. »

La marque Brevantmc servira les clients actuels de la division agricole en remplaçant les produits de marques Coodetec et Biogene® vendus au Brésil. La marque Brevantmc remplacera aussi la marque Dow Seeds® au cours des prochains mois comme résultat de la fusion Dow et DuPont.

« La division agricole s’engage à servir les clients au moyen de multiples marques et canaux de distribution. Cela permet de satisfaire les préférences d’achats selon les régions et les démographies. En plus de nos deux marques mondiales de semences, nous continuerons d’offrir des marques de semences de qualité, convenant au pays et à la région où elles sont utilisées. Ces marques complètent un des portefeuilles de semences le plus étendu et le plus diversifié au monde », de préciser Glenn.

Brevantmc a été dévoilée au monde pour la première fois à Cascavel au Brésil, lors de l’exposition rurale Coopavel, une des plus importantes expositions agricoles de la région.

Roberto Hun, responsable de la division agricole au Brésil et au Paraguay, souligne : « Je suis fier de mettre en évidence la marque Brevantmc à Coopavel. C’est un événement important pour le secteur agricole brésilien. Nos équipes commerciales et techniques travailleront étroitement avec les détaillants. Ensemble, elles offriront aux producteurs ce qu’il y a de mieux en technologie, le tout accompagné des meilleurs services. »

Au Brésil, les produits de semences Brevantmc seront offerts pour plusieurs cultures, y compris le maïs, le soya, le sorgho et le blé. Aucun lancement de la marque Brevantmcn’est prévu pour les États-Unis.

Au sujet de la division agricole de DowDuPont, DowDuPont Agriculture, une division commerciale de DowDuPont (NYSE : DWDP), combine les forces de DuPont Pioneer, DuPont Protection des cultures et celles de Dow AgroSciences. Ensemble, la division agriculture fournit aux producteurs agricoles du monde entier le portefeuille le plus complet de l’industrie. Il a été conçu à partir d’un solide programme de recherche incluant la gamme de germoplasmes, les caractères biotechnologiques et ceux de la protection des cultures. DowDuPont Agriculture s’engage à innover pour aider les producteurs à accroître leur productivité et pour garantir la sécurité alimentaire de la population mondiale en croissance. DowDuPont à l’intention de séparer la division agriculture pour en faire une compagnie indépendante, cotée en bourse. Pour obtenir plus d’information, veuillez aller à : www.dow-dupont.com. Brevantmc est une marque déposée de Dow AgroSciences LLC.