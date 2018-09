Lancement des travaux au Ciaq

Le début des travaux de rénovation des installations du Ciaq situées à Saint-Hyacinthe a été lancé officiellement. Le Ciaq, fier propriétaire de Semex, est heureux d’accueillir la division d’embryologie Boviteq dans ses murs. Les travaux permettront d’offrir des installations à la fine pointe de la technologie.

La venue de Boviteq au Ciaq contribuera à son essor et à sa pérennité. Chef de file mondial en transplantation embryonnaire, il est l’un des maillons importants dans le développement de produits au sein de Semex. Soulignons que le Ciaq poursuit sa mission depuis 70 ans, soit d’innover pour offrir aux éleveurs des produits et services permettant d’améliorer leur rentabilité. Ces investissements majeurs lui permettront de rester fidèle à ses valeurs d’entreprise et d’assurer la présence de fleurons québécois de la génétique et de la reproduction bovine et ce, pour plusieurs années tout en continuant de servir ses clients propriétaires avec dévouement et passion.



« Grâce à ces nouvelles installations, nous pourrons développer des produits et services toujours plus innovants, être plus performant et rester compétitif dans un marché en évolution. Voilà donc un projet emballant pour notre belle et grande industrie. » souligne Mario Hébert, directeur général du Ciaq. La pelletée de terre symbolique annonçant le début des travaux a été soulignée par la présence du maire de Saint-Hyacinthe, M. Claude Corbeil, de la députée provinciale de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, ainsi que de la députée fédérale de Saint-Hyacinthe–Bagot, Mme Brigitte Sansoucy. Le projet a été confié à la firme d’architecte Justin Viens Architecture et les travaux seront réalisés par l’entrepreneur général en construction, Construction RGP Brouillard.

À propos du Ciaq

Leader en génétique et reproduction bovine, le Ciaq compte plus de 70 ans d’existence et emploie plus de 275 personnes à travers le Québec. Son engagement est de rester une entreprise innovatrice qui offre aux éleveurs des solutions génétiques, un service d’insémination et des produits de la ferme permettant d’améliorer la rentabilité de leurs troupeaux dans les secteurs laitier et de boucherie. Le Ciaq est la propriété de trois groupes de producteurs du Québec : Les producteurs de lait du Québec (PLQ), le Conseil québécois des races laitières inc. (CQRL) et le Conseil provincial des cercles d’amélioration du bétail inc. (CPCAB).