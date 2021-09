Le CIAQ lance une boutique en ligne

Le Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ) vient de lancer une boutique en ligne disponible sur son site web (ciaq.com). Sur ce site transactionnel, les clients auront le choix entre les produits génétiques, les produits de la ferme et les vêtements. Ainsi, les producteurs pourront dorénavant choisir et commander directement la semence de taureaux pour leurs vaches.

Comme l’explique Barbara Paquet, productrice laitière à la ferme Roquet à Saint-Côme-Linière, en Beauce, et membre du conseil d’administration du CIAQ, la pandémie a chamboulé le travail de l’équipe du CIAQ. Les conseillers avaient l’habitude d’aller sur les fermes pour aider les producteurs dans leurs choix de taureaux. Le conseil d’administration s’est penché sur la question. « Il fallait un peu se réinventer », raconte Barbara Paquet. C’est alors que l’idée d’une boutique en ligne est née.

Une firme de consultants a été embauchée pour évaluer la pertinence de la démarche. « On s’est rendu compte que 13% des producteurs avaient déjà l’habitude d’acheter en ligne pour la génétique, pour la ferme ou personnel. On avait aussi 31% qui nous disaient : on voit que d’ici quelques années, on va acheter de plus en plus en ligne », explique Barbara Paquet.

Un comité a aussi été formé. Le coordonnateur aux ventes Mathieu Désy et le spécialiste de l’informatique Robert Meunier ont travaillé à monter la boutique qui est officiellement lancée le 20 septembre 2021.

Le projet a été plus compliqué qu’ils le croyaient. Il devait répondre aux gens visés et créer une expérience intéressante. C’est pourquoi la boutique est épurée avec trois sections : vêtements, produits de la ferme et produits génétiques. Les produits de la ferme, comme le colostrum, pourront être achetés par abonnement. Le site est disponible sur ordinateur et il est optimisé pour les appareils mobiles, mais il n'y a pas d'application mobile.

Semence en ligne

La plus grande innovation de la boutique en ligne du CIAQ, c’est la vente en ligne de semence de taureaux, autant les taureaux laitiers que les taureaux de boucherie. Tout l’inventaire est en ligne et il est mis à jour régulièrement. Si un taureau n’est pas disponible au moment du magasinage, il est retiré de la liste.

Ensuite, le client peut choisir selon la race, puis, selon les caractéristiques recherchées. Celles-ci sont identifiées selon différents logos. Si l’on veut un taureau Holstein A2A2, pour la facilité au robot et avec des vêlages faciles, en cliquant ces trois caractéristiques, on découvre les cinq taureaux parmi les 105 taureaux Holstein qui répondent à ces critères de sélection.

Le service ne remplace pas les visites à la ferme. D’ailleurs, Barbara Paquet explique que l’équipe de conseillers reste en place. C’est un service de plus. Un producteur pourra, par exemple, envoyer ses choix à son conseiller, ce qui stimulera une discussion entre eux. Mais le producteur pourra aussi continuer à faire sa sélection comme par le passé. La boutique offrira tout simplement l’autonomie à ceux qui voudraient faire leurs choix par eux-mêmes. Le CIAQ y voit aussi une façon d’attirer de nouveaux clients vers leur sélection de taureaux.