Les deux meilleurs taureaux du Canada sont au CIAQ

Le Centre d’insémination artificielle du Québec (CIAQ) a obtenu d’excellents résultats lors des plus récentes épreuves de taureaux. Les deux meilleurs taureaux au Canada sont au CIAQ. Il s’agit de Bardo et Porter. De plus, 37 des 50 meilleurs taureaux au Canada appartiennent à l’un ou l’autre des trois centres partenaires de SEMEX Canada.

Le directeur des ventes au CIAQ, Jophrey Soucy, explique que Bardo et Porter sont des taureaux qui étaient déjà populaires en tant que taureaux Genomax. « On prévoyait déjà un bel avenir pour eux », dit-il en entrevue.

Les taureaux Genomax sont sélectionnés pour leur IPV selon la génétique des parents. Les taureaux éprouvés sont choisis selon les résultats des filles des taureaux.

Génétique accélérée

« Avec la génomique, les gens utilisent de moins en moins de taureaux éprouvés, explique Jophrey Soucy. Avant, on devait attendre les feuilles d’épreuves. Aujourd’hui, ça va très vite les taureaux, à cause de la génomique. »

Avant, un taureau pouvait rester trois ans sur la feuille d’épreuves. Maintenant, on ne peut jamais prédire sur combien de feuilles d’épreuve un taureau restera. Une exception est le taureau Impression qui est encore sur la liste de taureaux éprouvés depuis plusieurs épreuves déjà.

Selon Jophrey Soucy, ce qui fait la différence avec le CIAQ, c’est le soutien apporté à la clientèle par les représentants et l’équipe. « C’est clair que la génomique a changé la façon de vendre », dit-il.

Les feuilles d’épreuve sont publiées trois fois par année. La prochaine sera publiée en décembre. Jophrey Soucy explique que plusieurs nouveaux taureaux seront alors éprouvés. Il est donc impossible de connaître l’avenir de Bardo et Porter. Seront-ils encore premier et deuxième? Une chose est certaine : aujourd’hui, ce sont eux les vedettes.