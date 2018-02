Le Cégep de Victoriaville, en collaboration avec la Ville de Victoriaville et Accès BioTerre, a procédé à l’inauguration officielle des nouvelles infrastructures au parc du Boisé-des-Frères-du-Sacré-Coeur ainsi qu’au lancement officiel du profil Production fruitière biologique de son programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole.

Accès BioTerre s’est adjoint deux partenaires majeurs, le Cégep et la Ville de Victoriaville, pour la réalisation de ce projet, qui a été rendu possible grâce à la contribution de Développement économique Canada en vertu du Programme d’infrastructure communautaire 150. Ces derniers ont travaillé de concert tout au long de l’élaboration et la réalisation des travaux.

Parc du Boisé-des-Frères-du-Sacré-Coeur

Le parc du Boisé-des-Frères-du-Sacré-Coeur, qui appartient à la Ville de Victoriaville, offrait déjà des sentiers pédestres, un lieu d’observation, des jardins cultivés par les élèves en agriculture biologique du Cégep ainsi qu’un verger récemment converti au biologique que la Ville met à la disposition du Centre d’expertise et de transfert en agriculture biologique et de proximité (CETAB+) du Cégep. La contribution du gouvernement fédéral, qui s’inscrivait dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada, sous le thème « Fiers de nos parcs, sentiers et cours d’eau » a permis la construction d’un pavillon d’accueil et d’un Centre d’interprétation du verger biologique. Les travaux importants ont aussi permis l’ajout de nouveaux sentiers, d’un belvédère, d’un amphithéâtre extérieur permanent et de deux nouveaux accès au parc.

Les travaux, totalisant 1,2 million de dollars, ont débuté en juin 2017 et se sont terminés à l’automne 2017 afin que les nouvelles infrastructures puissent être inaugurées pour le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, comme l’exige le programme.

Gestion et technologies d’entreprise agricole, profil Production fruitière biologique

Profitant du dévoilement des infrastructures au parc du Boisé-des-Frères-du-Sacré-Coeur, le Cégep de Victoriaville a lancé officiellement le troisième profil de son programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole soit : Production fruitière biologique. Cette nouvelle avenue répondra à une demande sans cesse

croissante de la part de sa clientèle.

« En plus de pouvoir utiliser la nouvelle terre au Complexe agricole biologique à des fins pédagogiques, notamment en ce qui a trait aux arbustes fruitiers (petits fruits), nos élèves profiteront ici même des installations du verger avec des arbres fruitiers matures. Concrètement, ces deux pôles de développement nous permettront d’offrir deux profils distincts en horticulture qui auront un nombre d’heures de cours équivalent entre les productions légumières et fruitières. Ainsi, nos élèves se spécialiseront dans ce qui les passionne le plus», a souligné M. Christian Héon, directeur des études au Cégep de Victoriaville.

Un Centre d’interprétation du verger biologique

D’une superficie d’environ 1650 pieds carrés et ayant nécessité des investissements de 760 000 $, le Centre d’interprétation du verger biologique est une composante majeure des nouvelles infrastructures présentes au parc du Boisé-des-Frères-du-Sacré-Coeur. Ce bâtiment multifonctionnel a été réalisé grâce aux travaux conjoints de la firme d’architecte BOCO, la firme d’ingénieurs Pluritec ainsi que par l’entreprise Construction SG.

« En plus de pouvoir faire de l’observation de la flore et la faune à partir de la terrasse qui surplombe le verger biologique, notre Centre d’interprétation pourra accueillir divers événements puisqu’il possède une capacité d’accueil d’environ 70 personnes. On y tiendra notamment des expositions thématiques liées à l’environnement ainsi que des activités d’interprétation, de formation et de recherche. Ces dernières seront menées par le personnel scientifique du CETAB+ », a mentionné le directeur général du Cégep de Victoriaville, monsieur Paul Thériault.

Soulignons que pas moins de 36 places assises avec bureaux pourront y être aménagées.

Un pavillon d’accueil, des sentiers, de nouveaux accès et un amphithéâtre

Inspirée par la consultation publique et l’adoption d’un plan particulier d’urbanisme pour le Vieil-Arthabaska, la Ville de Victoriaville a travaillé à la mise en valeur du parc en aménageant un amphithéâtre naturel et un pavillon de service. Ces infrastructures permettront d’offrir dès 2018 une programmation culturelle bonifiée et

accessible incluant des prestations éducatives, artistiques et musicales ainsi que des ateliers, notamment avec l’aménagement d’un nouveau belvédère.

Ce nouveau pavillon de service est situé à proximité de la bibliothèque Alcide-Fleury située au 841, boulevard Bois-Francs Sud. En plus d’offrir une aire de repos pour les visiteurs du parc, donnant accès à des toilettes et à une fontaine d’eau, les utilisateurs pourront dès ce printemps profiter d’un service d’accueil afin d’apprécier

pleinement les nombreux attraits du site. Fidèle aux valeurs de la Ville en matière d’accessibilité universelle, les entrées et les sentiers sont aménagés pour faciliter l’accès au parc à l’ensemble de la population.

« Ce projet est le fruit d’un partenariat important entre la Ville de Victoriaville et le Cégep de Victoriaville qui aura permis de développer le plein potentiel de cet endroit exceptionnel. Au-delà des aménagements physiques et des infrastructures, ce qui a été réalisé dans les derniers mois permet de poursuivre l’oeuvre éducative des

Frères du Sacré-Coeur et de développer l’offre culturelle, en respectant le caractère contemplatif et naturel des lieux » a indiqué le maire de Victoriaville, monsieur André Bellavance.

À noter qu’il est possible d’accéder au parc par la bibliothèque Alcide-Fleury et à l’extrémité de la rue Poisson. Pour les visiteurs à pieds ou à vélo, un accès piétonnier est aussi possible par la rue des Frères. Pour consulter les heures d’ouverture des bâtiments ou la programmation des activités, visitez le vic.to/boisedesfreres.

Les partenaires tiennent à remercier les Frères du Sacré-Coeur, le CFER Normand-Maurice, l’artiste Joël Alarie, l’artiste Paule Veilleux, les Amis du Patrimoine, le Musée Laurier, le CETAB+, ainsi que Carmen Girouard pour leur implication dans ce projet.