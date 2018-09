Le désherbage mécanique intelligent

Le spécialiste du matériel agricole Lemken reprend le néerlandais Machinefabriek Steketee B.V. Lemken élargit ainsi sa gamme Crop Care (protection des cultures) avec des outils de désherbage mécanique et de guidage par caméra. En même que Steketee, Lemken a également acquis l’activité matériels de travail du sol de Rumptstad, hormis l’activité technique de ventilation séchante pour les récoltes.

Le directeur général Anthony van der Ley considère cette étape comme un complément majeur face aux bouleversements dans le domaine de la protection des cultures : “l’acceptabilité de l’utilisation des produits chimiques par les entreprises et les agriculteurs diminue. La résistance des adventices, des maladies et des ravageurs aux produits phytosanitaires augmente régulièrement et de nouvelles substances actives ne voient quasiment plus le jour. Les exigences réglementaires deviennent plus contraignantes, il faut donc trouver des solutions de rechange efficaces. En raison de leur utilisation généralisée, les herbicides sont les plus concernés par la perspective d’une réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires chimiques. Chez Lemken, nous sommes conscients de cette responsabilité et souhaitons contribuer à l’élargissement de notre gamme en ajoutant des cultivateurs pour le désherbage mécanique.”



L’entreprise Machinefabriek Steketee B.V. dont le siège social est dans la ville néerlandaise d’aan’T Haringvlietemploie 50 collaborateurs et est un constructeur innovant d’outils de désherbage mécanique. La technologie de guidage par caméra développée par ses soins, facilite un guidage précis du matériel par l’agriculteur et lui permet de biner non seulement de manière classique entre les rangs,mais aussi entre plantes d’un même rang.En collaboration avec Steketee, Lemken souhaite agrandir le site hollandais afin d’élargir sa capacité de production, en s’appuyant sur le savoir-faire et la compétence du personnel déjà présent qui doit être maintenu. En matière de développement, de production et de distribution, l’entreprise familiale allemande optimisera ses ressources pour aider Steketee à passer à la vitesse supérieure. Les marques Steketee et Rumptstad sont maintenues jusqu’à nouvel ordre.Ce n’est pas pour déplaire à Klaas Veerman, le précédent propriétaire et directeur de Steketee : “Lors de la vente de la société, il était particulièrement important pour moi que les employés conservent leur emploi et que nous puissions continuer à nous concentrer sur les exigences actuelles et futures des clients grâce à des idées novatrices. La philosophie entrepreneuriale et la stratégie de gamme de Lemken m’ont convaincu sur le fait que nous poursuivons les mêmes objectifs à l’avenir. Je suis, par conséquent, d’autant plus heureux de pouvoir poursuivre le développement de Steketee.”Avec Iljan Schouten, responsable de la division Crop Care (protection des cultures) de Lemken, Klaas Veerman poursuivra ses fonctions de responsable de la direction opérationnelle de Steketee.