Le Marché public de Longueuil : ça vaut le détour!

Le Marché public de Longueuil a dévoilé en fin de semaine sa nouvelle image de la marque : la « Coupe Longueuil », une référence directe à la fameuse coupe de cheveux! Chacun des visuels présente un jeu de mots avec le terme « Coupe Longueuil », présentant ainsi chacune des catégories de commerçants présents au marché : Viandes et fruits de mer / Fromages, charcuteries et assaisonnements / Fruits et légumes / Boulangeries et pâtisseries/ Breuvages / Fleuristes et pépinières / Restaurants.

«Nous avons créé cette campagne surprenante, dynamique et rafraîchissante avec l’idée de piquer la curiosité des gens et de leur faire découvrir tous les types de produits disponibles au marché», a mentionné Jean-Sébastien Granger, président de Honok Communications.



Steven Bastien, directeur adjoint aux opérations des marchés à l’Association des producteurs maraîchers du Québec, a précisé que «le Marché public de Longueuil, c’est le pôle agroalimentaire de la Montérégie! Il présente des produits de niche qui viennent directement des producteurs et des artisans de la région et notre objectif est de présenter une offre diversifiée à l’année. De plus, toute la programmation événementielle est axée sur la famille».

Site Internet

Le nouveau site Web se veut une plateforme où l’utilisateur pourra en apprendre davantage sur les marchands, découvrir de nouvelles recettes, ainsi que s’informer sur les événements à venir au marché et sur le monde culinaire en général.

À propos

Toujours à l’affût de vous offrir avec fierté des produits frais, locaux et de qualité, le Marché public de Longueuil se veut un projet conjoint entre l’Association des producteurs maraîchers du Québec et la Ville de Longueuil. L’idée de cette association est d’offrir un lieu propice aux échanges entre les citoyens de la ville et des marchands qui ont à coeur ce qu’ils mettent dans leurs assiettes. La région de la Montérégie regorge de produits de grande qualité et au Marché, nous la mettons en vedette chez tous nos marchands. Ce gage de qualité est très apprécié par notre clientèle qui se procure, de semaine en semaine, des aliments sains et frais. Après tout, la qualité, c’est notre fierté !