Les Éleveurs de poulet du Québec ont à coeur le bien-être de leur communauté et sont fiers de remettre plus de 22 000 $ en poulet du Québec aux familles d’ici par l’entremise d’organismes qui luttent contre la faim partout au Québec. La mission de notre organisation reste la même année après année : produire le meilleur poulet qui soit pour bien nourrir les familles du Québec.

Comme le besoin des gens de manger trois fois par jour ne se limite pas à la période des fêtes, ces dons ont été distribués à différents moments de l’année auprès de nombreux organismes répartis dans la province à travers les syndicats régionaux des Éleveurs de volailles du Québec : La carotte joyeuse, le Centre d’action bénévole de la Frontière, La Fondation St-Hubert, Moisson Beauce, Moisson Estrie, Moisson Granby, Moisson Kamouraska, Moisson Lanaudière, Moisson Laurentides, Moisson Mauricie, Moisson Québec et Moisson Saguenay – Lac-Saint-Jean.



PUBLICITÉ

Nous convenons tous que de ne pas pouvoir se nourrir adéquatement dans une société comme la nôtre reste inconcevable, mais il s’agit d’une triste réalité bien présente. Il est possible de faire quelque chose de grand en posant un petit geste, celui de donner. Les cinq syndicats régionaux des Éleveurs de volailles s’unissent pour la cause et veulent bien nourrir toutes les familles d’ici ! Ensemble, mettons fin à la faim.

À propos des Éleveurs de poulet du Québec

Au Québec, plus de 746 familles d’éleveurs sont fières de travailler chaque jour à produire le meilleur poulet qui soit : toujours nourri aux grains, sans trace d’antibiotique, élevé en liberté et sans hormones.