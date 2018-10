Quatre lauréats des bourses d’études 4-H

Les 4-H du Canada et le CN sont heureux d’annoncer les lauréats de 2018 pour le Prix de distinction pour l’excellence en leadership (P.D.E.L.) des 4-H du Canada. La bourse d’études des P.D.E.L., fortement convoitée et la plus prestigieuse des 4-H du Canada, est rendue possible grâce au généreux soutien de CN, commanditaire de longue date des 4-H du Canada et fervent champion de la promotion du leadership dans les collectivités partout au Canada.

Ce prix annuel reconnaît quatre jeunes leaders dans les quatre Volets de développement du leadership des 4-H du Canada. Il s’agit de jeunes exceptionnels et accomplis qui représentent le mouvement des jeunes des 4-H, c’est-à-dire qu’ils incarnent le développement personnel, ont une incidence sur la collectivité et font preuve d’excellence en leadership.

Les lauréats des P.D.E.L. des 4-H du Canada de 2018 sont les suivants:

-McAuley Bellows, (N.-É.), lauréat pour le volet Engagement communautaire et communication Emma Kaliel (Alb.), lauréate pour le volet Sciences et technologies

-Audrey Morneau (Qc), lauréate pour le volet Environnement et modes de vie sains Emmett Sawyer (Alb.), lauréat pour le volet Agriculture durable et sécurité alimentaire

« Chaque année, je suis stupéfaite de la qualité des candidats à cette bourse d’études, et, à titre d’organisme œuvrant pour le développement positif des jeunes, nous sommes ravis de reconnaître ces quatre jeunes leaders exceptionnels, a indiqué Shannon Benner, PDG des 4-H du Canada. C’est pourquoi nous avons la chance de travailler en partenariat avec une compagnie comme le CN, qui comprend et partage véritablement les valeurs représentées par le P.D.E.L., et par les étudiants récipiendaires des P.D.E.L. »

Les lauréats des P.D.E.L. reçoivent chacun une bourse d’études de 20 000 $ pour leurs études postsecondaires qui sera répartie sur quatre ans. Chacun d’entre eux est également jumelé à un mentor qui joue un rôle de chef de file au sein de l’industrie et de la communauté. Cette relation de mentorat constitue une composante importante du programme du prix et aidera les lauréats des

P.D.E.L. à planifier leur carrière.

« Je félicite les lauréats des bourses d’études du P.D.E.L. de 2018, a souligné Sean Finn, vice-président exécutif des Services corporatifs et chef de la direction des Affaires juridiques. Le CN et les 4-H du Canada partagent une vision commune axée sur l’établissement de collectivités sécuritaires, solides et dynamiques d’un bout à l’autre du Canada. Nous sommes très fiers de poursuivre notre partenariat avec les 4-H du Canada et de contribuer à cultiver la prochaine génération de leaders responsables, attentionnés et collaborateurs.»

À propos des 4-H du Canada

Depuis plus de 100 ans, les 4-H du Canada représentent l’un des organismes de développement positif des jeunes les plus respectés au Canada. Les 4-H du Canada comptent près de 25 000 membres et plus de 7 700 animateurs bénévoles. Notre objectif est d’aider les jeunes Canadiens à« apprendre en travaillant» dans un environnement sécuritaire, inclusif et amusant. Nous croyons en la formation de jeunes leaders responsables, attentionnés et collaborateurs qui ont la volonté de jouer un rôle positif dans les communautés des quatre coins du Canada et partout dans le monde. Pour en apprendre davantage sur les 4-H du Canada, veuillez visiter 4-h-canada.ca et suivez-nous sur Fac ebook, Twitter et lnstagram .

À propos du CN

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 milliards de dollars canadiens pour un large éventail de secteurs, tels que les produits provenant de ressources naturelles, les produits fabriqués et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince-Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le CN, consultez le site Web de l’entreprise à l’adresse www.cn.ca/ fr.