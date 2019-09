Les Éleveurs de porcs de la Montérégie donnent à Moisson Sud-Ouest

Les Éleveurs de porcs de la Montérégie annoncent un don de 2 000 $ à l’organisme Moisson Sud-Ouest, la banque alimentaire du Suroît en Montérégie, membre du réseau des Banques alimentaires du Québec.

Un don pour enrayer la faim en Montérégie

Ce don s’inscrit dans le cadre d’un partenariat de 145 000 $ sur six ans entre les Éleveurs de porcs du Québec et le réseau des Banques alimentaires du Québec. Ces montants permettront de nourrir des familles dans le besoin en supportant la distribution de viande de porc à travers le réseau. Chaque mois, la section montérégienne du réseau des Banques alimentaires du Québec sert plus de 218 000 repas et collations.

PUBLICITÉ

« Notre travail, c’est de nourrir les gens de la Montérégie, c’est pourquoi les situations de précarité alimentaire nous ont toujours interpellés », souligne monsieur François Nadeau, président des Éleveurs de porcs de la Montérégie. « Nous profitons de la rentrée scolaire 2019, une période souvent plus difficile économiquement pour les familles dans le besoin, pour faire un don à Moisson Sud-Ouest et ainsi permettre aux familles et particulièrement aux enfants de la Montérégie d’avoir une alimentation saine et propice à l’apprentissage. », conclut-il.

« L’appui financier des Éleveurs de porcs nous aidera grandement à nourrir plus de 21 500 personnes, dont 7 600 enfants, qui ont faim chaque mois en Montérégie. Avec 1 $ de don, nous pouvons offrir trois repas à des gens dans le besoin », s’est réjouie madame Julie Bergevin, directrice générale de Moisson Sud-Ouest.