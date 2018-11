Merlo Turbofarmer 42.7: polyvalence et productivité

Le mois dernier, Manulift a rendu visite à Daniel Lampron, l’un des propriétaires de la Ferme Y. Lampron et Fils, à Saint-Boniface. Les frères Pierre, Daniel et Alexandre Lampron sont la 6e génération sur la ferme familiale laitière certifiée biologique depuis 2001. Ils cultivent 375 hectares de terres agricoles, principalement en culture pour nourrir leur troupeau de 150 vaches laitières (foin, maïs en sillage, soya et orge).

Fidèles clients chez Manulift depuis 10 ans, les frères Lampron sont maintenant propriétaires de leur 2e Merlo, soit un Turbofarmer 42.7. Passant jusqu’à 40 heures dans leur machine par semaine, l’agrément à travailler avec celle-ci était un critère de base à l’achat. Merlo offre un confort inégalé grâce à la plus grande cabine sur le marché, munie d’une suspension hydropneumatique.

PUBLICITÉ

Productivité accrue

Le télescopique Merlo augmente la productivité grâce à sa portée frontale, au court rayon de braquage, à sa vitesse de déplacement et à sa grande polyvalence. «On peut l’utiliser pour les travaux plus lourds autant que pour les travaux de manutention plus légers : égaliser un chemin de gravier, charger du fumier dans un épandeur, placer des sacs de semence et du foin en hauteur, et même faire le déneigement. La polyvalence et la rapidité de la machine font sauver beaucoup de temps!! Le Merlo permet de faire les tâches dans un temps plus rapide et ça me libère pour faire d’autres choses!» – Daniel Lampron, propriétaire

Étant limité avec d’autres types d’équipements, Daniel affirme que lorsqu’est venu le temps de renouveler son télescopique Merlo, il n’était pas question d’aller vers un chargeur sur roues conventionnel ou tout autre type d’équipement de levage. Surtout depuis que le service de Manulift se compare avantageusement à celui offert par les concessionnaires agricoles.