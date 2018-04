Le mardi 1er mai 2018, de 13 h à 17 h, à La Boîte à Bleuets, se tiendra la toute première édition du salon technique agricole du Collège d’Alma. Se déployant sous le thème « Ouverture sur la relève agricole », cet événement a été entièrement conçu et mené p ar des étudiantes et étudiants de troisième année du programme de Gestion et technologiesd’entreprise agricole (GTEA), sous la supervision des enseignants Samuel Simard et Richard Beaulieu dans le cadre du cours Innovation agricole.

« Tout au long de notre formation, nous avons eu l’occasion de participer à plusieurs événements et salons, ici et ailleurs dans le monde, réunissant des acteur s du monde agricole. Nous avons pu constater que les moments les plus intéressants étaient souvent à l’accueil et en fin de journée, alors que les participants ont l’occasion de se réseauter et d’échanger, ce qui n’est pas si fréquent dans un monde où les journées commencent tôt et sont bien remplies. C’est un peu la couleur principale que nous avons voulu donner à notre salon, alors que le maillage et les discussions occuperont une large partie de la journée », souligne Laurie Boivin, l’une des co-organisatrices du salon.

PUBLICITÉ

Maude Paquet ajoute : « ce sera l’occasion d’établir des contacts mais aussi de mettre en valeur ce que nous faisons dans le cadre de notre formation. Nous avons la chance d’étudier dans un programme dynamique, axé sur les réalités agricoles d’aujourd’hui. C’est donc aussi pour nous une occasion de donner une vitrine à ce programme unique dans l’Est du Québec ».

Le salon se déroulera sous la présidence d’honneur de Dominic Pelletier, jeune propriétaire de la ferme du même nom et lui-même finissant en GTEA. Les étudiantes et étudiants de 1re et 2e année inscrits au programme contribueront eux-aussi à l’activité en y présentant une exposition d’affiches imageant leurs expériences d’apprentissage et travaux.

PUBLICITÉ

Travaillant depuis janvier à ce projet, le comité organisateur est composé de Dani Bélanger, Laurie Boivin, Jérôme Fortin, Maxime Guay, Marie-Ève Hébert, Maude Paquet et Olivier Thibeault, qui en sont tous à leur dernière session en Gestion et technologies d’entreprise agricole au Collège d’Alma. Pour s’inscrire ou pour toute information complémentaire, les intéressés sont invités à contacter Richard Beaulieu, coordonnateur

du Département de technologie agricole, au 418 668-2387, poste 257.