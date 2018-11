Plus de solutions numériques aux agriculteurs

Aujourd’hui, Climate Corporation, une filiale de Bayer, a annoncé la finalisation de nouveaux accords de partenariat entre sa plateforme numérique d’agriculture Climate FieldView, chef de file dans ce secteur, et trois autres sociétés canadiennes de technologie agricole, SoilOptix, A&L Canada Laboratories et AgCon Aerial Corp. L’ajout de ces nouveaux partenaires permettra de développer la plateforme numérique la plus vaste et la plus dynamique de l’industrie en offrant aux agriculteurs de nouvelles fonctionnalités ainsi qu’une valeur ajoutée.

« Au cours des deux dernières saisons de culture, les agriculteurs canadiens, à travers 4 millions d’acres payés, ont pu découvrir les bénéfices des outils numériques basés sur les données de la plateforme Climate FieldView. Celle-ci les aide à prendre de nombreuses décisions chaque année pour optimiser leur productivité », a déclaré Denise Hockaday, chef d’entreprise Canada pour Climate Corporation. « Grâce à ce genre de collaboration avec des sociétés telles que SoilOptix, A&L Canada Laboratories, Inc. et AgCon Aerial Corp, nous continuons d’innover en matière de technologie numérique agricole et de permettre aux agriculteurs d’accéder à plus de solutions numériques sur une seule et même plateforme. »

SoilOptix est un système de cartographie des sols basé en Ontario, qui offre des cartes détaillées en haute résolution des nutriments essentiels à l’agriculture dans le sol. Grâce au partenariat de Climate Corporation avec SoilOptix, les agriculteurs seront en mesure d’intégrer et de visualiser des données clés liées au sol dans Climate FieldView. Ce système leur permettra aussi de travailler avec leurs partenaires agronomiques pour faire des prescriptions optimales en matière d’ensemencement et de fertilité. « Nous sommes ravis de nous associer à Climate Corporation pour permettre à plus d’agriculteurs de visualiser et d’analyser la santé de leurs sols. Cela leur permettra d’acquérir de nouvelles connaissances et d’obtenir une valeur ajoutée lorsqu’ils prendront d’importantes décisions liées aux cultures », a déclaré Paul Raymer, directeur général et cofondateur de SoilOptix.

A&L Canada Laboratories Inc. est une société de technologie de recherche et de développement basée en Ontario qui permettra aux agriculteurs qui utilisent Climate FieldView de visualiser facilement les résultats de leurs tests de sol sur une seule et même plateforme. Cette intégration aidera à mieux comprendre la bonne combinaison de nutriments pour mieux gérer et améliorer la productivité de leurs champs, et à analyser la santé et les performances de différentes zones agricoles. « Les données, les analyses et les informations sont la force motrice de nos laboratoires de classe mondiale », a déclaré Nevin McDougall, président et directeur commercial d’A&L Laboratories, Inc. « Nous sommes fiers de ce partenariat stratégique avec The Climate Corporation, qui partage notre engagement à améliorer l’agronomie canadienne et à faire avancer les technologies d’agriculture numérique. »

AgCon Aerial Corp. est un fournisseur de solutions aériennes basé en Alberta qui offre des services de cartographie et d’analyse approfondis des sols à l’aide d’imagerie aérienne, permettant aux agriculteurs de mieux comprendre la santé de leurs cultures. Les agriculteurs à l’ouest du Canada qui utilisent Climate FieldView auront accès sur demande, à des images haute résolution de AgCon Aerial Corp. ainsi que d’autres données d’imagerie qui les aideront à comprendre plus en profondeur les performances de leurs cultures pendant la saison. « Chez AgCon Aerial Corp, l’agriculture et la technologie des drones sont ancrées dans nos racines, a déclaré Al Graham, vice-président du développement commercial d’Agcon Aerial Corp. Nous voyons ce partenariat comme un grand mouvement qui aidera les agriculteurs à prendre de bonnes décisions basées sur la meilleure information disponible. »

Lancée en 2015 aux États-Unis, la plateforme d’agriculture numérique Climate FieldView comprend plus de 60 millions d’acres payés aux États-Unis, au Canada, au Brésil et en Europe. Elle est rapidement devenue l’une des plateformes les plus utilisées dans l’industrie et continue sa croissance au niveau mondial. Puisque l’innovation numérique ne cesse d’accélérer dans le secteur de l’agriculture à travers le monde, Climate continue de créer de nouvelles opportunités de partenariat afin de fournir aux agriculteurs l’information dont ils ont besoin pour améliorer leur productivité. À ce jour, Climate a annoncé des partenariats avec plus de 50 plateformes dans le monde, incluant la société canadienne d’imagerie aérienne sur demande Deveron UAS Corp, et la société canadienne d’analyse d’image Skymatics.

À propos de Climate Corporation

Climate Corporation, une filiale de Bayer, a comme objectif d’aider les agriculteurs du monde à accroître durablement leur productivité grâce à l’utilisation d’outils numériques. La plateforme d’agriculture numérique intégrée de Climate FieldView fournit une suite simple et complète d’outils numériques. Dans sa version web et mobile, elle comprend des données sur les champs, une modélisation agronomique avancée et une surveillance de la météo locale. La plateforme Climate FieldView fournit aux agriculteurs une compréhension approfondie de leurs champs, leur permettant ainsi de prendre des décisions éclairées pour optimiser leurs rendements, leur efficacité et réduire les risques.

À propos de Bayer

Bayer est une entreprise internationale qui possède des compétences clés dans les domaines des sciences de la vie comme la santé et l’agriculture. Ses produits et services sont conçus pour répondre aux besoins des gens et améliorer leur qualité de vie. Le groupe vise aussi à créer une valeur ajoutée par l’innovation, la croissance et par un pouvoir d’achat élevé. Bayer adhère aux principes du développement durable et à ses responsabilités sociales et éthiques en tant qu’entreprise citoyenne. Au cours de l’exercice financier de 2017, le groupe a embauché environ 99.800 personnes et a réalisé un chiffre d’affaires de 35 milliards d’euros. Les dépenses d’investissement se sont élevées à 2,4 milliards d’euros et les dépenses de R et D à 4,5 milliards d’euros.