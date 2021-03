Prana s’investit dans l’agriculture biologique régénératrice au Québec et lance une collation 100% québécoise

Acteur de changement important dans l’industrie de l’alimentation, Prana a toujours eu à cœur de s’approvisionner de façon responsable et de soutenir l'agriculture durable. La compagnie, qui importe plusieurs tonnes de graines de citrouille par année a pour objectif à moyen-long terme de remplacer le volume entier d’importation de graines de citrouille par le développement d’une filière québécoise de production - une première au Québec.

Début 2020, Prana s'est ainsi associée à Sébastien Angers, un agriculteur québécois avant-gardiste, pour cultiver des graines de citrouille en agriculture biologique et régénératrice. Ce type d’agriculture vise à renforcer la santé et la vitalité des sols, augmenter la biodiversité et augmenter la résilience aux changements climatiques.

L’année 2020 a été une première année d’essai et d’apprentissage. Dans les champs, Sébastien et Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana ont procédé à la validation agronomique en testant 3 méthodes de culture différentes. Cependant, depuis les semis jusqu’à l’ensachage du produit fini, les enjeux ont été nombreux, notamment avec la sécheresse en juin 2020 et la gelée hâtive en début d’automne. Ainsi, les quatre tonnes de graines de citrouille prévues pour la récolte se sont transformées en 600 kg.

Prana s’est ensuite chargé de rôtir et assaisonner les graines de citrouille avec du “bacon de mer” biologique, une variété d’algues récoltées à la main sur le côtes Gaspésiennes par Antoine Nicolas de la compagnie Océans de saveurs. Le produit 100% québécois qui en résulte est une collation légèrement sucrée-salée, délicieusement croquante et très intéressante sur plan nutritionnel.

Prana a par ailleurs documenté sa démarche dans une vidéo pour partager les différents enjeux reliés à ce projet inédit : PRANA est en route vers un approvisionnement plus responsable et local.

“Avec cette aventure-là, cette année c’est vraiment le début de quelque chose où Prana veut encore plus s’investir dans l’agriculture durable, entre autres l’agriculture biologique, au Québec pour offrir à nos consommateurs des aliments qui sont sains pour la santé, mais aussi qui sont sains pour la planète.” - Marie-Josée Richer, cofondatrice de Prana.

Les graines de citrouille biologiques du Québec rôties et salées aux algues sont disponibles en ligne – en quantité limitée - dès aujourd’hui sur pranasnacks.com.