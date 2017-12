Lavaltrie, 20 décembre 2017 —Les actionnaires d’Agrocentre Saint-Pie inc., Agrocentre Vinisol inc., Agrocentre Lanaudière inc., Agrocentre Saint-Hyacinthe ainsi que Gestion KFY inc. annoncent la conclusion d’une entente pour créer Agrofibres inc. Les nouveaux partenaires ont procédé à l’acquisition des équipements de Lanaupôle fibres pour le décorticage et la valorisation de la tige de chanvre.

PUBLICITÉ

Agrofibres compte développer la filière chanvre en offrant des produits issus de matières végétales, principalement le chanvre industriel, tout en poursuivant le volet recherche et expérimentation en partenariat avec différents collaborateurs, dont Lanaupôle fibres. Cette dernière demeurera donc un maillon important du développement du secteur de la fibre végétale au Québec et les activités se poursuivront sur le site où Lanaupôle avait commencé ses activités et un bail a été conclu en ce sens avec la ville de Lavaltrie.

Le chanvre est une plante bien adaptée aux conditions rencontrées dans Lanaudière et sa culture ne demande qu’à prendre plus d’ampleur. Les conditions sont favorables au développement d’une filière régionale avec la venue possible d’entreprises de deuxième transformation intéressées à valoriser la fibre et la chènevotte, deux produits issus de la production de l’usine d’Agrofibres.

PUBLICITÉ

Agrocentre travaillera en amont avec les agriculteurs intéressés par la production du chanvre industriel et les conseillera dans leur régie de culture. Une entente de production sera aussi offerte aux producteurs leur offrant ainsi un débouché pour leur récolte.

Gestion KFY pour sa part, dispose des ressources et connaissances pour le décorticage de la tige et la régie à privilégier pour répondre aux spécifications des utilisateurs du secteur industriel.