Remplir sa promesse en matière de bien-être animal : duBreton atteint sa cible dépasse son objectif

Il y a trois ans, duBreton prenait l’engagement de produire 300 000 porcs supplémentaires sans cage dans ses installations du Québec. Même si l’industrie du porc évolue, l’entreprise Les Viandes du Breton devance déjà les normes de bien-être animal qui seront en vigueur au Canada en 2024. Le modèle de production des Viandes du Breton répond aux besoins des consommateurs en matière de produits biologiques et naturels et offre une alternative intéressante aux fermes familiales canadiennes, qui leur assure une stabilité financière.

« Il y a trois ans, cette décision sans précédent représentait un investissement privé estimé à plus de 30 millions de dollars, qui permettait de renforcer notre position de chef de file de la production de porc biologique et Certified Humane Raised and Handled® (Certified Humane®) en Amérique du Nord. Nous avons développé un modèle unique de production et de gestion, en matière de pratiques exemplaires, fondées sur le bien-être des animaux et l’élevage biologique sans OGM. Nous travaillons avec les normes de certifications reconnues et crédibles comme Biologique Canada, Certified Humane® et GAP 5-step program » explique le président de l’entreprise, monsieur Vincent Breton.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes :

-Plus de 340 000 porcs sans cages supplémentaires produits en trois ans

-Investissement privé total dépassant les 40 M$

-24 nouveaux producteurs qui se sont joints à duBreton pour produire du porc biologique

Transformation

-21 bâtiments transformés pour répondre aux normes Certified Humane® et GAP 5-step

-72 bâtiments transformés pour répondre aux normes Certified Humane®, GAP 5-step ET Biologique Canada

Construction

-1 nouveau bâtiment construit aux normes Certified Humane® et GAP 5-step

-21 nouveaux bâtiments construits aux normes Certified Humane®, GAP 5-step ET Biologique Canada

DuBreton a donné un important coup de barre dans les trois dernières années et n’a pas l’intention de s’arrêter là. « Nous sommes entrés dans un mode de production où le bien-être des animaux est une priorité. Nous tenons à maintenir notre position de chef de file et la demande des consommateurs en produits éthiques et responsables nous encourage à le rester et à diversifier notre offre de produits » conclut Vincent Breton.

À propos de duBreton

DuBreton est le plus important producteur et transformateur de porcs rustique et biologique en Amérique du Nord. Il a été le premier dans l’industrie porcine à obtenir la certification Certified Humane® en 2003 et toujours le seul au Canada. DuBreton se conforme également aux normes Biologique Canada et GAP 5-step. La marque est présente dans les grandes chaines d’alimentation au Canada, aux États-Unis ainsi qu’en Australie et au Japon. Les produits duBreton sont réputés pour leur grande qualité et l’innovation dont ils font preuve pour n’utiliser que des ingrédients naturels et sans risque pour la santé. DuBreton a été le premier à mettre en marché des jambons entièrement sans nitrites.