Le 24 février 2018, de 9 h à 21 h, les élèves du Cégep de Victoriaville du programme de Gestion et technologies d’entreprises agricoles, profil production légumière biologique, profil production fruitière biologique et profil productions animales, accueilleront au Cégep de Victoriaville les participantes et participants de la deuxième édition du Salon des modes alternatifs d’établissement.

Le Salon des modes alternatifs d’établissement 2018 a pour objectif de permettre aux aspirants agriculteurs, apparentés ou non, de mieux comprendre les différentes étapes et les diverses possibilités qui s’offrent à eux pour s’établir en agriculture. Le but de la journée est de mieux outiller les participants pour leurs futurs projets.

Le comité organisateur est honoré d’accueillir, en lever de rideau de l’édition 2018, M. Jean Pronovost, une sommité dans le secteur de l’agriculture. En plus de s’inspirer des conseils et des témoignages des nombreuses conférencières et nombreux conférenciers de renom, les participants assisteront à un panel de discussion ayant pour thème les rapports humains en milieux collaboratifs.

Par ailleurs, plusieurs kiosques d’intervenants du milieu permettront aux participants de se renseigner sur les organismes travaillant à l’établissement de la relève agricole et d’échanger à propos de différentes stratégies et informations pertinentes. Finalement, la journée se conclura par une soirée d’échanges dans une ambiance conviviale. À noter que la participation à l’événement comprend le dîner, le café et la collation en matinée, l’accès à un vestiaire et le stationnement.

Le Salon des modes alternatifs d’établissement est une initiative étudiante appuyée par de nombreux partenaires et commanditaires. Le comité organisateur souhaite que cet événement contribue à outiller davantage la relève pour l’agriculture québécoise de demain.