Sollio Agriculture contruit une usine d’engrais en Ontario

Montréal, Québec, le 31 août 2021 – Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, a annoncé aujourd’hui, de concert avec des partenaires de ses réseaux de détail et Pursell, un fabricant d’engrais de premier plan établi à Sylacauga, en Alabama, la création d’une coentreprise visant à construire et à exploiter une usine d’enrobage d’engrais, à St. Thomas, en Ontario, destinée à la production d’engrais innovants à libération contrôlée (controlled-release fertilizer ou CRF). Ce projet représente un investissement de plus de 20 millions de dollars canadiens.



La construction de l’usine commencera cet automne pour être mise en service au mois d’août 2022. On y produira des CRF en utilisant des enrobages novateurs et un type de traitement exclusifs à Pursell faisant appel à une technologie brevetée. Celle-ci permet l’ajout de micronutriments et d’additifs réagissant à la température comme des biostimulants et des substances biologiques favorisant la santé des sols. Ces enrobages à libération contrôlée améliorent l’absorption des nutriments par les plantes, ce qui accroît considérablement le rendement à l’hectare tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre attribuables à la volatilisation et le risque de lessivage des nutriments.



« Ce projet d’usine d’enrobage d’engrais a été rendu possible grâce à la participation de plusieurs coopératives et coentreprises de notre réseau présentes dans tout l’est du pays. Cette collaboration avec nos détaillants rend largement accessible une technologie innovante qui a un grand potentiel pour les entrepreneurs agricoles que nous servons », a annoncé Ghislain Gervais, le président de Sollio Groupe Coopératif.



« Nous sommes ravis d’unir nos forces à celles de Pursell pour offrir aux producteurs canadiens les nombreux avantages économiques et environnementaux de la technologie de CRF, a commenté Casper Kaastra, chef de la direction de Sollio Agriculture. En misant sur la fabrication à l’échelle locale, nous réduirons les frais d’expédition pour les clients, élargirons le marché potentiel des produits et soutiendrons des initiatives de gestion des nutriments associée à l’utilisation de produits fertilisants. »



Pursell, qui a ouvert son usine phare d’enrobage d’engrais à Sylacauga au début de 2018, a aussi entamé les travaux relatifs à l’implantation d’une autre usine à Savannah, en Géorgie. « Notre partenariat avec les membres de Sollio Groupe Coopératif pour construire une usine à St. Thomas est idéal. Le site est à proximité des fournisseurs de fertilisants et de matériaux et donnera aux détaillants de la région la possibilité de répondre aux divers besoins nutritionnels de leurs clients de manière prévisible, prescriptive et rentable », a déclaré Nick Adamchak, le chef de la direction de l’entreprise. « Il s’agit de la première licence visant la technologie développée par Pursell à être octroyée à l’extérieur des États-Unis, et ce premier pas nous permet d’aller de l’avant pour saisir d’autres occasions du genre à l’international, de concert avec nos partenaires de Stamicarbon. »



L’utilisation de CRF a toujours été restreinte pour certains produits agricoles de base, comme le maïs, le blé, le canola ou la pomme de terre. On les réservait principalement pour le gazon en plaques, et les cultures ornementales et spécialisées. La technologie d’enrobage innovante de Pursell, de pair avec la fabrication locale des engrais, favorisera son adoption à grande échelle sur le marché des produits agricoles de base en raison de ses avantages économiques et environnementaux. « L’implantation de notre usine à St. Thomas nous permettra d’offrir aux producteurs agricoles de l’est du Canada et du nord-est des États-Unis des engrais à libération contrôlée à base d’azote, de phosphate ou de potasse », d’ajouter Nick Adamchak.



Au maximum de sa capacité, l’usine de St. Thomas produira plus de 100 000 tonnes d’engrais. Selon l’International Fertilizer Association (IFA), le recours aux CRF réduirait de 20 % à 30 % la quantité nécessaire d’engrais comparativement à un produit conventionnel. De plus, les CRF présentent une courbe de libération plus prévisible et mieux définie. Les producteurs peuvent ainsi évaluer plus facilement le moment où les plantes reçoivent les nutriments. Ils réalisent aussi des économies parce qu’ils utilisent moins d’engrais, tout en donnant plus de micronutriments aux plantes, ce qui améliore leur santé globale ainsi que celle du sol.



« Durant quatre années, nous avons mis à l’essai les CRF dans nos fermes de recherche en production végétale. Il est ressorti que si on applique de l’urée enrobée avec la nouvelle technologie de Pursell avant de semer du maïs, on observe un rendement considérablement accru et une rentabilité supérieure, explique Lucie Kablan, Ph. D., agr., chercheuse en conduite culturale pour Sollio Agriculture. À l’heure actuelle, nous menons des essais prometteurs sur le phosphore et le muriate de potasse enrobés, et travaillons en partenariat avec l’Université McGill pour évaluer les avantages environnementaux des CRF pour ce qui est des émissions de gaz à effet de serre. Cela nous fournira des données utiles pour faire des recommandations aux producteurs canadiens. »



À propos de Sollio Agriculture

Sollio Agriculture, la division agricole de Sollio Groupe Coopératif, est un chef de file canadien dans le secteur de l’agriculture. Elle se spécialise dans la commercialisation des intrants agricoles et les services agronomiques à valeur ajoutée, et bénéficie de la synergie entre trois secteurs : les productions animales, les productions végétales et la commercialisation des grains. Présente dans presque tout le Canada, elle compte plus de 1 200 employés et a réalisé des ventes de 2 761 milliards de dollars en 2020 tant au Canada qu’à l’international. Pour plus d’information sur Sollio Agriculture, visitez sollio.ag.



À propos de Pursell

Pursell combine des matériaux d’enrobage innovants avec des techniques de traitement exclusives selon une production en usine modulaire qui permet aux détaillants de fertilisants de fournir à leurs clients des mélanges de nutriments entièrement personnalisés pour répondre aux besoins précis des cultures au fil de leur mûrissement durant la saison de croissance. Pursell redéfinit complètement le mot contrôle. Pour en savoir plus, visitez fertilizer.com.