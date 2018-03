L’entreprise canadienne Soucy International inc. a dévoilé en exclusivité, le 2 mars dernier, son nouveau système de chenilles hivernal pour l’entretien de sentiers, le S-TECH 600G. Le lancement a connu un franc succès avec plus de 250 personnes présentes pour en faire l’essai, dont plusieurs présidents de clubs de motoneigistes et concessionnaires agricoles du Québec, de l’Ontario et du nord des États-Unis.

Depuis l’arrivée de Soucy sur le marché du surfaçage, la solution du tracteur à quatre chenilles a connu une popularité grandissante face aux machines dédiées. Plus d’une centaine de clubs de motoneigistes en Amérique du Nord ont choisi de s’équiper d’un tracteur avec des chenilles Soucy. « Un tracteur est facile à manœuvrer, silencieux à conduire et offre une excellente visibilité. Il est conçu pour tirer de lourdes charges et fonctionner de longues heures, sans briser et sans nécessiter des coûts de réparation élevés. Avec un système de chenilles qui fonctionne aussi bien, il ne reste qu’à faire notre travail : entretenir les sentiers », a déclaré le président du Club de Motoneige Caribou, situé au Vermont.

Les opérateurs de clubs de motoneigistes ayant eu la chance de monter à bord du tracteur équipé du S-TECH 600G en sont ressortis unanimes : la nouvelle conception du système de chenilles a grandement réduit la vibration et a augmenté considérablement le confort de roulement. Ils étaient aussi satisfaits de constater le remplacement des essieux à graisse par des essieux à l’huile, venant réduire la maintenance toutes les 500 heures.

Le S-TECH 600G vient répondre à un besoin important pour plusieurs clubs de motoneigistes aux prises avec des sentiers au relief montagneux : la traction. « Nous avons dessiné un profil de chenille complètement différent, conçu pour encapsuler la neige et s’agripper à la surface. Nous avons également développé une nouvelle recette de caoutchouc éprouvée pour les conditions hivernales extrêmes. Avec des Track Claws ajoutés en option, nos systèmes de chenilles permettent au tracteur de monter pratiquement n’importe quelle côte », explique François Soucy, vice-président Ventes et marketing chez Soucy Track.

Le S-TECH 600G est disponible pour la vente et est compatible avec toutes les grandes marques de tracteurs.

Pour de plus amples renseignements sur les produits Soucy Track, visitez le site www.soucy-track.com