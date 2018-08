Syngenta obtient l’homologation de l’insecticide Fortenza comme traitement des semences de soya

La société Syngenta Canada est heureuse d’annoncer l’homologation de l’insecticide Fortenza® comme traitement des semences de soya permettant de lutter contre les ravageurs souterrains, tels le hanneton européen, le hanneton, le ver fil-de-fer et la mouche des semis.

Un traitement de semences insecticide est le seul moyen de supprimer les ravageurs souterrains. Quand rien n’est fait pour les maîtriser, ces insectes se nourrissent des racines des plantules de soya en croissance, avec pour conséquence des plants rabougris et un peuplement compromis.

« Fortenza est un insecticide non néonicotinoïde du Groupe 28 qui est sûr pour les semences et compatible avec la plupart des inoculants à base de Rhizobium, dit Shaun Vey, chef des produits inoculants et de traitement de semences Seedcare™chez Syngenta Canada. Fortenza contribue à un peuplement de soya robuste, même quand la pression des insectes est forte, pour une croissance plus rapide et plus uniforme ainsi qu’une réduction du prélèvement alimentaire des insectes. »

Fortenza vient enrichir la gamme des traitements de semences de soya de Syngenta – gamme qui comprend déjà les fongicides Apron® XL et Vibrance® Maxx RFC.

Shaun Vey indique que Fortenza peut être combiné avec Vibrance Maxx afin d’obtenir, en plus, la maîtrise d’un large spectre de maladies, dont la pourriture des semences, la brûlure des semis, la fonte des semis (pré et postlevée) et la pourriture des racines en début de saison dans les variétés tolérantes au Phytophthora.

« Avec l’homologation de Fortenza, Syngenta est en mesure de proposer une solution globale aux producteurs de soya, dit Shaun Vey. Ceux-ci peuvent jumeler une solide protection contre les insectes avec une protection éprouvée contre les maladies ? toutes deux offertes par un seul fournisseur ?, en sachant qu’une équipe locale d’experts en traitements de semences est disponible pour leur fournir du soutien tout au long de la saison. »

Fortenza s’applique à des doses allant de 41,5 à 83 mL pour 100 kg de semences (25 à 50 g de matière active pour 100 kg de semences) pour la suppression du hanneton européen, du hanneton et de la mouche des semis. Pour la suppression du ver fil-de-fer, il faut utiliser la dose plus élevée.

Syngenta Canada souhaite augmenter l’étiquette du produit Fortenza de façon à y inclure d’autres ravageurs, et ce, à temps pour la saison de croissance 2019.

Pour de plus amples renseignements à propos du traitement de semences insecticide pour le soya Fortenza, veuillez visiter Syngenta.ca, prendre contact avec votre représentant local Syngenta ou communiquer avec notre Centre d’interaction avec la clientèle au 1?87?SYNGENTA (1?877?964?3682).

À propos de Syngenta

Société leader dans le domaine agricole, Syngenta s’est donné pour vocation d’aider à améliorer la sécurité alimentaire dans le monde en donnant à des millions d’agriculteurs les moyens de mieux valoriser les ressources disponibles. Au travers de travaux scientifiques de premier ordre et de solutions novatrices pour les productions agricoles, nos 28 000 collaborateurs œuvrent dans plus de 90 pays pour transformer les modes de culture. Nos ambitions sont claires : préserver les terres de la dégradation, améliorer la biodiversité, et revitaliser les communautés rurales. Pour en savoir plus, consultez www.syngenta.com and www.goodgrowthplan.com. Suivez-nous sur Twitter® à l’adresse www.twitter.com/Syngenta et www.twitter.com/BonjourSyngenta