Un nouveau produit pour les céréales à paille

Les producteurs canadiens disposeront d’un nouveau produit à introduire dans leur arsenal dès l’an prochain.

Syngenta Canada a récemment annoncé l’homologation de Moddus, un nouveau régulateur de croissance des plantes qui aide à atténuer le risque de verse dans le blé, l’orge et l’avoine.

Les cultures qui se sont couchées peuvent souffrir de rendements inférieurs en raison d’un mauvais remplissage du grain et d’une perte de grain. Les agriculteurs doivent également faire face à des récoltes qui sont retardées, à des charges de travail plus lourdes et à une augmentation des coûts de nettoyage, de séchage et de stockage des céréales. Les cultures affectées par la verse sont également plus sensibles aux maladies, ce qui a un impact sur la qualité.

Moddus contient du trinexapac-éthyl, un ingrédient actif et un historique d’utilisation efficace pour gérer la verse dans les cultures céréalières. Moddus agit en redirigeant la production d’acide gibbérellique de la plante, une hormone responsable de la croissance, pour réduire l’élongation cellulaire. Il en résulte des plantes avec des tiges plus courtes et plus épaisses et une meilleure tenue globale.

Source: Farmtario (traduit de l’anglais)