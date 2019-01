Transition à la production biologique : de nouvelles formations offertes à l’ITA

L’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) bonifie son offre de formation continue en proposant de nouveaux cours portant sur la transition à la production biologique. Ainsi, des formations adaptées aux productions bovine et porcine seront données dans les deux campus de l’établissement.

D’une durée de 6 heures et au prix de 80 dollars chacune, ces formations s’adressent principalement aux chefs d’entreprises agricoles et à leurs associés, ainsi qu’à leur relève et à leurs travailleurs.

Campus de La Pocatière

•Jeudi 4 avril : Transition à la production porcine biologique

PUBLICITÉ

Campus de Saint-Hyacinthe

•Mardi 12 février : Transition à la production bovine biologique

•Mardi 19 mars : Transition à la production porcine biologique

Les formations approfondiront les sujets suivants : les grands principes de l’agriculture biologique et de l’élevage biologique, ainsi que leur cadre réglementaire; les étapes d’un processus de certification; la marche à suivre pour entreprendre une transition biologique; les normes biologiques propres à la production bovine, à la production porcine et aux grandes cultures; les registres à créer et à tenir dans un système biologique; les documents à préparer en vue d’un audit externe.

L’Institut prévoit également proposer, dans le futur, des formations sur la transition à la production biologique en relation avec les élevages avicoles et ovins. Les personnes intéressées peuvent s’inscrire ou trouver plus d’information dans le site Web du service de la formation continue de l’ITA, au https://ita-formationcontinue.omnivox.ca, sous la section « Formations agricoles – Productions animales ».

Rappelons que l’ITA est un établissement d’enseignement collégial spécialisé en agroalimentaire qui relève du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation. Il offre des programmes de formation technique touchant les domaines animal, horticole, alimentaire, agricole, agroenvironnemental et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activité. Pour en savoir plus, consultez le site Internet www.ita.qc.ca.