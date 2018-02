C’est le 12 février que VIVACO groupe coopératif tenait son assemblée générale annuelle et présentait à ses membres la rétrospective de la dernière année et les résultats pour l’exercice terminé le 31 octobre 2017.

Des résultats remarquables !

Nous sommes fiers d’annoncer que l’exercice financier 2016-2017 se termine avec un chiffre d’affaires et un trop perçu d’exercice exceptionnels. Le chiffre d’affaires consolidé au 31 octobre 2017 se situe à 319 648 642 $, en hausse de 4,2 %. Cette progression est principalement due à la hausse des prix des produits pétroliers, des volumes de grains commercialisés ainsi que par de fortes augmentations du chiffre d’affaires pour nos principales filiales. Le trop-perçu brut généré par les opérations est en augmentation également et atteint 49 627 955 $ en amélioration par rapport à 2016.



PUBLICITÉ

L’exercice 2016-2017 se termine donc avec un trop-perçu attribuable aux membres de 11 835 615 $ comparativement à 7 458 075 $ l’an dernier, notamment grâce à la ristourne de La Coop fédérée et de meilleurs résultats provenant des opérations.

Une année sous le signe des grands défis pour VIVACO groupe coopératif

L’année 2016-2017 a été caractérisée par la continuité de la consolidation des coopératives entamée en 2015. Ainsi, trois projets de fusion se sont concrétisés en cours d’année, soit avec La Coop des Cantons, La Coop de Compton et La Coop Pré-Vert. Deux de ces fusions sont en force depuis le 1er novembre 2017 et celle avec La Coop Pré-Vert le deviendra le 1er mars prochain.

PUBLICITÉ

Toutes ces fusions nous permettent de réaliser d’importantes économies au niveau opérationnel, de donner accès à de nouveaux services et d’accroître notre pouvoir d’achat au bénéfice de nos membres. Elles permettront encore davantage de réaliser l’objectif fondamental de la coopérative qui est de contribuer au succès économique de ses membres en offrant des biens et des services des plus compétitifs tout en soutenant la productivité et le développement des entreprises agricoles.

Investissements

En plus des investissements prévus au budget, quelques projets ont été réalisés ou sont en cours de réalisation après approbation de la part du CA, notamment; l’acquisition de l’entreprise J.R. Brisson située à Vars et à Ottawa en Ontario par notre co-entreprise de machinerie de construction, et l’acquisition, en collaboration avec 10 coopératives et La Coop fédérée, de l’entreprise Viridis spécialisée dans la gestion des matières résiduelles

fertilisantes.

Une ristourne record

Parmi les résolutions, le conseil de VIVACO groupe coopératif a recommandé l’attribution d’une ristourne de 2 021 000$ pour l’année 2017, à verser à nos membres.

Dons et commandites

Les dons et commandites attribués tout au long de l’année à plusieurs organismes et auprès de la jeunesse témoignent de notre engagement coopératif auprès de la communauté. En effet, plus de 100 000$ ont été généreusement distribués dans notre région.

PUBLICITÉ

Membership et ressources humaines

Au 31 octobre 2017, VIVACO groupe coopératif compte 1 638 membres producteurs agricoles et plus de 16 500 membres auxiliaires. L’entreprise compte également 655 employés. Après fusions, notre coopérative comptera 2 400 membres sociétaires, 24 000 membres auxiliaires ainsi que 830 employés.

Élection des administrateurs

Cette année, conformément aux conventions de fusions, les mandats de tous les administrateurs, en place au 31 octobre 2017, prenaient fin. De plus, le nombre d’administrateurs qui était à 13 a été ramené à 9, soit 3 par territoire.