La Division agricole de La Coop fédérée a lancé une deuxième phase de son programme numérique, dont l’objectif est d’offrir des solutions novatrices aux producteurs agricoles canadiens pour optimiser leurs investissements et simplifier la gestion de leurs fermes. Après une première livraison réussie, en juin, d’un espace connecté pour la gestion de la ferme, une série de nouvelles fonctionnalités vient s’ajouter au portail en ligne.

Une initiative 360 degrés : les objets connectés

L’espace connecté pour les producteurs agricoles est certainement au centre du programme numérique, et l’outil le plus visible, mais l’équipe numérique mène également de nombreux projets en lien avec cette plateforme afin qu’elle soit la plus performante possible dans son objectif de simplifier la vie aux agriculteurs. Un de ces projets consiste à développer différentes sondes pour mesurer une panoplie d’éléments (solide, liquide, température, etc.), que ce soit pour les silos à moulées ou tout autre installation ou équipement agricole, afin d’informer le détaillant en temps réel du niveau de moulée (ou autre produit) afin qu’il puisse approvisionner le producteur sans que ce dernier ait à soumettre une commande.

Le Programme numérique

Le Programme numérique de la Division agricole est le fruit d’une réflexion stratégique qui se traduit concrètement par une fondation numérique moderne à laquelle se grefferont graduellement des fonctionnalités et outils. Ce projet fait appel à la méthode agile pour déployer les fonctionnalités et outils numériques en livraisons successives.