Une technologie unique au service de la prévention des incendies à la ferme

Spécialisée dans les systèmes de prévention d’incendies pour les bâtiments agricoles, PrevTech Innovations a développé une technologie unique permet de détecter les anomalies électriques et de générer des alertes en temps réel sur le téléphone intelligent du producteur et de la productrice agricole.

« Plusieurs incendies en milieu agricole sont causés par des défaillances électriques. Au Québec seulement, cela représente des pertes de près de 40 M$ annuellement sans compter l’importante perte de productivité et le traumatisme vécu par les familles. Notre technologie permet de réduire les risques de telles pertes et de procurer des avantages économiques à ses utilisateurs en termes de primes d’assurance », a souligné Pierre-André Meunier, président et fondateur de PrevTech Innovations.

PUBLICITÉ

Prevtech Innovations offre également le suivi annuel des installations pour en assurer leur conformité, l’accompagnement des clients et de leur électricien, vers des solutions adaptées à leur réalité, également de la formation et un support technique aux installateurs électriciens. En plus de la paix d’esprit en termes de prévention et de protection, les familles agricoles peuvent bénéficier de rabais applicables sur leurs primes d’assurance. Pour ce faire, ils doivent communiquer avec leur courtier ou agent d’assurance. Mentionnons aussi que le retour sur l’investissement est évalué à environ un an et ce, sans considérer les bénéfices opérationnels.

« Prevtech Innovations détecte les anomalies, protège les actifs des familles agricoles et communique avec eux et leur électricien, a expliqué Pierre-André Meunier. L’installation par un électricien est simple. La surveillance se fait en continue. Dès que les anomalies sont détectées, un SMS et un courriel sont envoyés au client et à l’électricien assigné à la ferme.»

PUBLICITÉ

Implantée depuis quelques mois dans ses locaux de la rue Martineau à Saint-Hyacinthe, l’entreprise produit et commercialise sa technologie, en plus des équipements qui y sont associés. Elle compte actuellement six employés, un nombre qui devrait augmenter jusqu’à d’ici deux ans.

« Nous avons choisi de localiser nos activités à Saint-Hyacinthe car celle-ci est située au cœur des activités agricoles au Québec. Le support reçu par l’équipe de Saint-Hyacinthe Technopole ainsi que d’autres partenaires locaux, nous a confirmé que c’était un choix judicieux », a ajouté monsieur Meunier.

Prevtech Innovations est une entreprise de haute technologie spécialisée dans les systèmes de prévention d’incendies pour les bâtiments agricoles. Ses équipements ont pour but de réduire les risques d’incendies et d’assurer aux familles agricoles prévention et protection.